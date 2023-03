La brecha de seguridad de ChatGPT filtró también información personal como los datos de pago, confirma OpenAI

Esta semana conocíamos que ChatGPT había sufrido su primer gran problema de seguridad y aunque en un primer momento su CEO echó balones fuera, ahora OpenAI ha dado más detalles. Inicialmente explicaban que esta brecha permitía que un pequeño grupo de usuarios pudiera ver los títulos del historial de conversaciones de otros usuarios, pero la realidad es que el bug habría expuesto más información personal, entre ellas, los datos de pago.

El pasado 20 de Marzó OpenAI explicaba que había cerrado momentáneamente ChatGPT para reparar el bug en una librería de código abierto que permitía a algunos usuarios ver los títulos del historial de chat de otros usuarios. Ahora ha dado más detalles sobre los datos expuestos y son muchos más de los revelados inicialmente y de carácter personal:

Eso sí, según OpenAI "en ningún momento se han expuesto los números al completo de la tarjeta". La franja de tiempo a la que se refiere OpenAI es de nueve horas de exposición.

De acuerdo con la investigación de la empresa, afectaría a un 1,2% de los usuarios de ChatGPT Plus (una de las versiones de pago) habría visto cómo sus datos personales son revelados a otros usuarios.

We took ChatGPT offline Monday to fix a bug in an open source library that allowed some users to see titles from other users’ chat history. Our investigation has also found that 1.2% of ChatGPT Plus users might have had personal data revealed to another user. 1/2