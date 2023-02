Así es ChatGPT Plus, la nueva versión de pago de la inteligencia artificial que llega con más velocidad y prioridad de uso

Durante los últimos meses todos los usuarios hemos podido probar ChatGPT de una manera libre y gratuita, cosechando de esta manera un gran éxito en la comunidad. Tal era su éxito que ya nos estaba extrañando que los desarrolladores estuvieran dejando la oportunidad de no cobrar por su acceso para poder sacar un beneficio y hacer frente a los gastos que tiene. Pero esto ya ha acabado, ya que desde OpenAI han anunciado una nueva versión de pago llamada ChatGPT Plus.

De momento es un plan que está limitado exclusivamente a Estados Unidos y todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial en este país. Pero si todo va bien, en las próximas semanas se habilitará y es cuestión de tiempo que se termina expandiendo al resto de los países dependiendo de la acogida que vaya teniendo.

ChatGPT contará con un plan de pago

ChatGPT Plus va a tener un precio de 20 dólares al mes y como es lógico va a ofrecer una serie de ventajas sobre los usuarios que no pagan ni un dólar al mes. La primera de ellas, y una de las más importantes, es el acceso prioritario a la plataforma aunque esta esté colapsada. De esta manera, cualquier usuario que pague no va a tener que hacer cola o sufrir que su pregunta no sea respondida por estar saturada.

La segunda es la mejora en los tiempos de respuesta, haciendo que ChatGPT sea mucho más eficiente y las respuestas sean prácticamente instantáneas. Y como es lógico, también se dará prioridad de acceso a todas esas características y novedades que se vayan agregando.

Este servicio nuevo va a integrar un sistema de retroalimentación que va a permitir que los usuarios envíen sus comentarios acerca de las respuestas que se van generando. De esta manera se podrá ir mejorando el servicio hasta llegar al siguiente punto: el lanzamiento de ChatGPT API para que los desarrolladores puedan integrar la IA en su proyecto y que ha abierto su lista de espera.

Y este no es el final de los planes que tiene la compañía. Desde OpenAI han informado que se espera que en un futuro lancen planes más ricos en lo que respecta a diferencias de precio para varios usuarios e incluso para crear planes empresariales.