Ya puedes usar ChatGPT con más privacidad: así puedes configurarlo para que no guarde tu historial de chats

La cantidad de datos que recopila, su uso como entrenamiento y la protección de estos son cuestiones tan peliagudas para ChatGPT que le han pasado factura en estos meses que lleva abierto al público: Italia lo prohibió y otros países de Europa se están planteando seguir los pasos del país transalpino. No obstante, lo de Italia no fue un 'hasta siempre', sino un hasta luego: tras introducir algunos cambios, ChatGPT ya está de nuevo operativo allí. Así que OpenAI se ha puesto manos a la obra y hace un par de días anunció medidas: ya es posible configurar ChatGPT para que no entrene con tus datos. Si quieres usar ChatGPT con más privacidad, así es como tienes que configurarlo.

ChatGPT tiene nueva configuración de privacidad

En una publicación en su blog de este martes, OpenAI ha comunicado una nueva configuración que mejora la privacidad para quienes usen su chatbot. Así, permite a usuarios y usuarias desactivar el historial de chat (algo que hasta el momento siempre se almacenaba).

Cuando esta opción está habilitada, la información que compartas con ChatGPT no se usará para el entrenamiento del modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT para así seguir depurándolo con la meta de mejorarlo. Según explica OpenAI, con esta opción las conversaciones se retienen durante 30 días para posteriormente eliminarse del sistema.

Porque anteriormente si queríamos evitar que los datos empleados durante nuestras conversaciones con ChatGPT se compartiesen con el modelo era necesario solicitarlo mediante un formulario vinculado a uno de los artículos de OpenAI relativo a su política de privacidad. Ahora es mucho más fácil y accesible desactivar el uso compartido de datos.

Como adelantábamos en la intro, esta actualización en su configuración de privacidad llega después de la creciente preocupación sobre la protección de datos que lleva a cabo ChatGPT por un lado y brechas de seguridad por otro, algo que ha causado que esté bajo la lupa de diferentes organismos reguladores. Tras la filtración de información sensible como los datos de pago y la prohibición de Italia y la amenaza de que otros países seguirían su estela (la AEPD española considera que incumple la normativa de protección de datos). Después de verle las orejas al lobo, ChatGPT aseguró que "continuaría mejorando las precauciones de seguridad a medida que evolucionen nuestros sistemas de inteligencia artificial."

De la mano de este comunicado llegó también la noticia del desarrollo de una suscripción de ChatGPT Business para "profesionales que necesitan más control de sus datos, así como para empresas que buscan administrar sus usuarios finales". En este sentido, la suscripción estaría sujeta a la política de uso de la API de OpenAI, que no comparte el contenido de los chats con su modelo, un alivio para empresas... y si no, que se lo digan a Samsung, que optó por limitar e incluso prohibir el chatbot en sus fábricas tras la filtración de información confidencial por parte de trabajadores dentro de sus rutinas de trabajo. Esta solución se implementará en los próximos meses.

Cómo deshabilitar el guardado historial de chat de ChatGPT

Para seguir usando el chatbot de OpenAI con más privacidad desactivando la opción de guardado de contenido (activado por defecto), lo primero es entrar a la sala de chat de ChatGPT con tu cuenta.

Ahora toca sobre los tres puntitos que verás al lado de tu nombre de usuario para que aparezca el menú desplegable que hay bajo estas líneas. Asegúrate de que se muestra el control de datos, algo que puedes ver si 'Data Controls' aparece 'Hide' en verde (de lo contrario, los controles de datos estarán ocultos y aparecerá el mensaje 'Show'). Luego, toca sobre 'Settings'.

Aparecerá una nueva ventana donde encontrarás una opción 'Chat history & Training' activada por defecto, desliza el toggle hacia la izquierda para desactivarla. Fíjate que en este apartado también puedes exportar tus datos (el contenido te llegará en email en un archivo con formato descargable) y eliminar tu cuenta.

Chat con el guardado de historial activado

Si has procedido correctamente, los nuevos chats que abran tendrán el cajetín de introducción de texto en negro (como cuando está activado el modo incógnito en navegadores) y el historial no aparecerá en la columna de la izquierda como es habitual.

