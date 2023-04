ChatGPT vuelve a Italia: qué medidas ha implementado OpenAI para levantar el veto

Casi un mes después de su prohibición en el país transalpino, Italia ha levantado el veto a ChatGPT: así lo ha anunciado el Garante para la Protección de Datos o GPDP (algo así como el homólogo italiano de la Agencia Española de Protección de Datos) en su página web. Esto significa que la ciudadanía italiana ya puede usar con total normalidad el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT en todas sus variantes. ¿Qué ha hecho OpenAI para deshacer la prohibición convenciendo al GPDP?

Empecemos por el principio. Italia prohibía cautelarmente el uso de ChatGPT en el país porque el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial de OpenAI procesa datos personales violando sus leyes de privacidad, lo que sentaba un peligroso precedente para otros países de la UE. Según el GDPD, no hay razón legal para recopilar y procesar datos personales de forma masiva para el entrenamiento de su chatbot. Como además ChatGPT no siempre proporciona datos verídicos, puede darse el caso de que use datos personales falsificados. Asimismo el GPDP aducía a la falta de transparencia y la complejidad a la hora de acceder a la información almacenada y la ausencia de sistemas de verificación de edad, quedando únicamente expresado en sus condiciones de uso que se dirige a mayores de 14 años.

La prohibición fue, en cualquier caso, temporal: OpenAI contaba con un plazo de 20 días para demostrar que cumple con la ley, lo que en la práctica se traduce en tomar medidas. Si no se ajustaba a este plazo, la prohibición pasaría de provisional a permanente y se contemplaban sanciones económicas: multas de 20 millones o de hasta el 4% de sus ingresos anuales mundiales. Teniendo en cuenta que desde el principio el CEO de OpenAI mostró su predisposición a ajustarse a lo requerido por la GPDP, comenzaba a correr el reloj para implementar las modificaciones pertinentes.





¿Qué ha cambiado en ChatGPT?

Para empezar, la web de OpenAI ahora muestra claramente qué información personal almacena y qué procesamiento sufre para entrenar a los algoritmos de sus modelos de IA. No será necesario registrarse para acceder a sus prácticas, sino que está disponible directamente en la página de registro, en la sección de términos de uso y política de privacidad.

En caso de que como usuario o usuaria no quieras que tus datos sean usados para entrenar su software, existe la posibilidad de configurar ChatGPT para que no guarde tu historial. Asimismo también puedes hacerlo a la vieja usanza, es decir, con el método original para requerir que se eliminen tus datos: mediante un formulario. En cualquier caso, OpenAI ha explicado que continuará procesando algunos datos personales con el objetivo de garantizar "el correcto funcionamiento del servicio".

De forma general, si quieres registrarte en los servicios de OpenAI, tendrás que aportar tu fecha de nacimiento y si no superas esos 13 años que marcan los términos de uso, no tendrás acceso salvo permiso expreso de tu padre, madre o representante legal.

En Italia se informa de estas variaciones mediante una página de bienvenida que explica las novedades. Además, en el país transalpino será necesario que quienes usen su servicio declaren que son mayores de 13 años. ¿Y si son menores? Entonces tendrán que contar con el consentimiento legal de padres, madres o tutores.





Portada | Ricardo Aguilar para Xataka

