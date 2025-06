He probado el borrador con IA de Windows 11 y ya no necesito Photoshop. Estos son los resultados

Durante años, Photoshop ha sido la herramienta de referencia para la edición fotográfica profesional y semiprofesional, sobre todo a la hora de emprender tareas como la eliminación de elementos no deseados en una imagen. Sin embargo, con el auge de la inteligencia artificial (IA), ya integrada directamente en aplicaciones más accesibles, el panorama está cambiando.

Uno de los casos más sorprendentes es el del nuevo borrador con IA generativa integrado en la app Fotos de Windows 11. Lo he probado y me atrevo a decir que ya no necesitamos Photoshop para eliminar, con apenas unos clic, objetos e imperfecciones de nuestras imágenes.

¿Qué es el borrador con IA generativa?

Se trata de una nueva función disponible en la app Fotos de Windows 11 (concretamente desde su modo integrado de edición) desde qu se actualizó a principios de año. Inspirado por herramientas similares como el "Relleno Generativo" de Photoshop o el "Magic Eraser" de Google, este borrador permite eliminar objetos, personas o imperfecciones de una imagen y rellenar automáticamente el hueco con contenido visual coherente.

La diferencia con respecto a ediciones anteriores es que ahora no se trata de una mera clonación de píxeles, sino de una reconstrucción inteligente del fondo, texturas y patrones. Además, ahora la alteración se ejecuta localmente en el dispositivo, de modo que nuestras fotos no salen de nuestro equipo y se garantiza la privacidad de los datos.

Cómo funciona: una experiencia directa

La herramienta es extremadamente fácil de usar, lo cual ya supone una ventaja frente a Photoshop, cuya curva de aprendizaje puede ser intimidante. Basta con abrir una imagen en la app Fotos de Windows 11, hacer clic en el icono de edición y seleccionar el nuevo botón de "Borrador generativo". A partir de ahí, el proceso es tan sencillo como pintar sobre el objeto que se quiere eliminar.

Al realizarse en el propio equipo y basarse en IA generativa, la rapidez de este proceso de edición dependerá de la potencia gráfica de tu equipo, aunque está bastante optimizado, eso sí.

Ha habido un cambio en Matrix.





¿Qué implica esto para el usuario de a pie que requiere retoques sencillo?

Para quienes editan fotos ocasionalmente —ya sea para redes sociales, presentaciones, álbumes familiares o trabajos escolares— el nuevo borrador de Fotos puede ser más que suficiente. Además, no requiere instalar software adicional ni pagar licencias (aunque sí contar con una cuenta de Microsoft).

En cambio, Photoshop sigue siendo imbatible cuando se trate de casi cualquier otra cosa más compleja.

¿Es perfecta esta herramienta?

Nótese que, en este caso, seleccionamos únicamente a la mujer que está en primer plano, pero excluimos al hombre que está detrás de ella

Ha habido un 'bug' en Matrix.

El mismo experimento, realizado desde un smartphone de Samsung

No; como toda herramienta basada en IA, dista aún mucho de ser infalible. Algunas de las limitaciones observadas durante las pruebas son:

En caso de querer borrar sólo un objeto cuando éste limita con otros, o cuando se dan fondos muy complejos o con patrones geométricos, el relleno puede parecer artificial.

A veces es necesario repetir el borrado para obtener un resultado más natural.

Aun así, estos detalles apenas empañan la experiencia general, especialmente considerando que se trata de una función gratuita y accesible.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

