Estos son los primeros problemas de Windows 10 May 2019 Update, según Microsoft: no actualices si pueden afectarte

Microsoft dio ayer el pistoletazo de salida de la Windows 10 May 2019 Update o 1903, una de sus actualizaciones más esperadas por todos los problemas que trajo a muchísimos usuarios su penúltima actualización, la October 2018 Update o 1809.

Las primeras horas de quienes lo están usando indican que en principio los problemas de la actualización de April 2018 y October 2018 no se están dando en esta nueva versión, pero Microsoft ya ha preparado un listado de problemas que los usuarios están encontrando, por lo que te recomendamos que no actualices si tienes componentes afectados.

Ahora Windows analiza que no hay problemas graves antes de permitirte actualizar, e incluso si hay problemas de arranque, es capaz de volver atrás, a una versión que considere estable. Incluso así, la recomendación es esperar a saber de antemano que no tiene por qué haber problemas.

Los problemas más grandes que puede darte Windows 10 May 2019 Update

Como suele hacer, Microsoft ha detallado una lista de problemas de Windows 10 May 2019 Update, entre los que se encuentran problemas que están investigándose y otros que se encuentran mitigados. Entre los más importantes, y que más pueden impactar la experiencia en el día a día encontramos los siguientes:

El brillo de la pantalla puede no responder a ajustes por parte del usuario : debido a un problema de compatibilidad de drivers de Intel, Microsoft ha detectado que algunos dispositivos pueden no modificar el brillo de su pantalla. Problema en investigación.

El audio no funciona con auriculares y equipos Dolby Atmos : los usuarios podrían sufrir pérdidas de sonido con la equipamiento de audio que utilice la última solución de audio de Dolby. Problema en investigación.

Carpetas como Escritorio, Documentos o Imágenes pueden salir duplicadas si han sido redirigidas: los usuarios podrían ver cómo sus carpetas de la carpeta de usuario salen duplicadas (con ellas vacías) en el directorio donde Windows las recopila todas. Se trata de un problema originado con redirecciones hechas en OneDrive. El problema está investigándose, y en el caso de haber redirigido, Microsoft afirma que no actualizarán tu equipo al menos hasta que este problema se haya resulto.

Tras los problemas con actualizaciones anteriores, Microsoft no actualizará tu versión de Windows 10 mientras detecte que pueden producirse incompatibilidades

Junto a estos problemas que se encuentran en una etapa de investigación, Microsoft recoge otros que ya han sido mitigados (pero que aun así pueden afectar al sistema hasta que se lancen actualizaciones pequeñas que solucionen caso a caso) como el que se hizo muy conocido de que el sistema no actualiza si el usuario tiene un dispositivo conectado por USB o una tarjeta me memoria insertada. Otro problema es incapacidad de encontrar nuevos dispositivos Bluetooth si tu equipo utiliza drivers de Qualcomm o Realtek. Algo parecido ocurre con drivers Wi-Fi de cualquier fabricante: si no los actualizas a la última versión, se puede experimentar pérdida de conectividad Wi-Fi de forma intermitente.

Entre otros problemas de los han sido mitigados y que se solucionan instalado los últimos drivers que ofrezcan el fabricante se encuentra un problema de compatibilidad con AMD RAID, por el cual se deshabilitaban los drivers para que no causaran problemas. Por este caso y otros, Microsoft recomienda no actualizar hasta que el sistema sea ofrecido de forma automática.