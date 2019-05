Windows 10 May 2019 Update, primeras impresiones: pequeñas grandes actualizaciones de calidad que no vienen sin sus riesgos

Ya es posible actualizar nuestros equipos a la última versión de Windows 10, la May 2019 Update comenzó a llegar a los usuarios desde el 21 de mayo, aunque no para todos al mismo tiempo. Sin embargo, quienes formamos parte del programa Insider hemos podido disfrutar de la versión final de esta actualización de primavera durante algún tiempo ya, y hemos tenido contacto con la mayoría de sus novedades.

Si estás indeciso sobre si vale la pena actualizar, o quieres saber más sobre las cosas que se añaden con esta versión, puedes revisar nuestro repaso por las cinco mejores características de Windows 10 May 2019 Update, pero si te interesa saber más sobre la experiencia en general de este nuevo capítulo de Windows, aquí vamos a compartir con ustedes nuestras primeras impresiones.

Primero hay que dejar claro algo antes de comenzar, y es que la experiencia de Windows 10 es una que tiende a variar bastante dependiendo del hardware con el que se le mire, y mientras la mayoría de la gente no experimenta problema alguno con el sistema operativo, a otros les toca la lotería de los problemas.

Y, aunque sea un mínimo porcentaje de los usuarios, lamentablemente, a la escala de uso de Windows esa minoría es bastante representativa porque abarca miles o cientos de miles o incluso millones de usuarios, por lo que es fácil juzgar mal una versión que te daña el audio o cualquier otra cosa, a pesar de las muchas actualizaciones de calidad adicionales que traiga.

Teniendo en cuenta eso, que yo en mi único equipo de pruebas no haya experimentado problema alguno no quiere decir que no existan, o viceversa, que tú tengas un problema no quiere decir que tu vecino también lo tendrá. Y es por ello que mis impresiones están también afectadas por mi experiencia individual, y esto es algo importante en la experiencia Windows porque, repito, es una lotería en muchos casos.

Esta vez se nota bastante que es una nueva versión de Windows 10

La actualización de mayo 2019 es ya la octava actualización mayor de Windows 10 que recibimos desde su lanzamiento inicial en 2015, y está es quizás una de las presenta que más cambios a la vista.

No quiere decir que sea la que incluye más novedades, si mi memoria no me falla, quizás esa haya sido una de las Creators Update, probablemente la primera. Pero con la May 2019 Update, muchos de los cambios se notan a simple vista, y esa será la primera impresión que probablemente tendrás.

Uno de estos cambios tiene que ver con el menú de búsqueda y con Cortana, que han sido separados y ahora cada uno va por su cuenta. Por lo que Cortana te va a quedar para operaciones de voz principalmente, y si no quieres tener que ver con ella, tu experiencia de búsqueda no se verá afectada, y esto para muchos seguro será genial.

La nueva búsqueda también muestra tus cinco aplicaciones más usadas en la parte superior, y debajo, la cronología de tu Timeline

Microsoft de hecho trabajó en mejorar la búsqueda de Windows 10 y ahora hay un nuevo indexador, lo que hace que las operaciones sean más rápidas. Esto se nota bastante, al menos en mi caso, ahora experimento tanto la entrada de texto como las predicciones y los resultados, de forma mucho más veloz y fluida que antes.

Otro espacio donde se notan los cambios es en el tema claro, aunque si no estás haciendo una instalación limpia, y nunca vas a las opciones de personalización a cambiar tus colores, no lo vas a notar porque Microsoft ha decidido dejar tu tema como estaba hasta que decidas cambiarlo.

Si activas el nuevo tema claro, verás que a diferencia del tema por defecto en el pasado, muchos elementos que permanecían oscuros, ahora serán pintados de blanco, incluyendo la barra de tareas que ahora tiene además iconos negros para el perfecto contraste.

Otro sitio donde vas a notar cambios inmediatos es cuando ejecutes el menú de Configuración de Windows, ahora verás tu perfil encima de las opciones junto a unos accesos rápidos a OneDrive, Windows Update, y las recompensas de Microsoft.

También vas a notar enormes cambios en la barra de juego, si nunca la has usado, quizás te interese echarle un vistazo, pues ha recibido una actualización significativa llena de opciones más que destacables, aunque no sin algún inconveniente, especialmente en juegos en los que presionar el botón de inicio no es la mejor idea.

Pequeñas grandes actualizaciones de calidad

Esta es quizás una de las mayores constantes a través de todas las actualizaciones de Windows 10 hasta la fecha, detalles pequeños que en conjunto suman una buena cantidad de mejores generales para el sistema, y que a veces suelen pasar muy desapercibidas.

Es algo que pasó de forma notable con la April 2018 Update, una actualización que estuvo enfocada en productividad y era más importante de lo que parecía, justo porque Microsoft rara vez promociona demasiado los pequeños cambios que hace y se enfoca en unos pocos que parecen más grandes. A estos, al final los fallos le terminan robando mucho protagonismo.

Proceso individual el menú inicio en el Administrador de tareas de Windows

Uno de tantos cambios excelentes que trae la Windows 10 May Update y que no debería pasar desapercibido es el hecho de que por primera vez el menú inicio se ejecuta en su propio proceso independiente, esto no es algo que vayas a notar a simple vista, pero le aporta mucha calidad a tu experiencia con Windows.

El menú inicio es una de las partes más importantes de Windows, y con esta actualización lo han mejorado significativamente

¿Por qué?, pues porque el menú inicio en teoría lo deberías notar más rápido, y no solo eso, cualquier problema con el resto de la shell no le va a afectar. Si alguna vez has experimentando problemas en los que Windows se congela o no responde, cosa que pasa bastante con el explorador de archivos, lo normal es que el menú inicio también se congelara en estos casos, pero si tienes esta actualización, esto no te va a pasar más.

Si abres el Administrador de tareas de Windows te vas a encontrar ahí un nuevo proceso llamado StartMenuExperienceHost.exe, y si tienes problemas con tu menú inicio, puedes simplemente terminar ese proceso individual sin cargarte toda la shell y tener que reiniciar.

Y hablando de cosas que se notan a simple vista, el menú inicio ya no requiere que hagas click en sus iconos laterales para desplegar las opciones, en cambio ahora aparecen automáticamente al pasar el puntero del mouse por encima.

Un Windows 10 que nos ofrece más control

Microsoft ha dado marcha atrás con algunas de las restricciones más odiadas de Windows 10, y esto tiene que ver principalmente con las actualizaciones, el cómo se entregan y cómo se instalan. Por primera vez en la historia de este sistema operativo, Windows Update no va a actuar sin antes preguntarte.

Es decir, ahora no solo tendrás que presionar el botón de buscar actualizaciones para que Windows busque nuevas versiones, sino que el sistema ya no descargará ni instalará nada sin primero preguntarte.

Y no solo eso, incluso en Windows 10 Home donde no se podían posponer las actualizaciones jamás, ahora existe la posibilidad de pausarlas por hasta siete días.

Otros pequeños detalles donde puedes ejercer más control tienen que ver con el menú inicio, y es que ahora puedes desanclar grupos completos de baldosas, es decir, puedes mandar a volar todos esos juegos que fija Windows 10 a tu menú inicio sin tener que hacerlo uno por uno.

También puedes agrupar baldosas en carpetas que se contraen y expanden al hacer click sobre ellas, justo como en el escritorio de algún teléfono móvil.

La actualización de mayo aporta bastante calidad a la experiencia de Windows 10, pero esto puede verse opacado si te toca la lotería de los fallos

En general, la Windows 10 May 2019 Update es una completa actualización de calidad que nos aporta bastantes novedades y mejoras al sistema. Ayuda mucho a mis impresiones positivas que no he experimentado casi ningún problema, salvo una que otra fuga de memoria del explorador de archivos que no se ha repetido desde la última actualización de mi build.

Este no es el caso con otras versiones en el pasado, y de hecho, en el resto de ordenadores con Windows 10 en casa he pospuesto las actualizaciones lo máximo posible para evitar dolores de cabeza. Este equipo en el que estoy probando la actualización de mayo tiene justamente el propósito de probar novedades de Windows 10, y porque es parte de mi trabajo para escribir este tipo de impresiones.

Pero, en toda honestidad, actualizar de inmediato solo por estas novedades, no es algo que le recomiende a alguien que dependa del perfecto funcionamiento de su ordenador para estudiar o trabajar. No han pasado 24 horas del lanzamiento, y ya tenemos una lista de problemas confirmados por Microsoft afectando esta actualización. No son cosas extremadamente graves, pero, no actualices si pueden afectarte.