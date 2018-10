Microsoft retira la Windows 10 October 2018 Update porque la actualización estaba borrando archivos de los usuarios

Tras ser anunciada y oficialmente lanzada el pasado 2 de octubre de 2018, la última gran actualización de Windows 10 ha seguido los pasos de versiones anteriores y no ha estado libre de quejas de los usuarios y fallos en el sistema.

Sin embargo, esta vez los problemas han sido tales que Microsoft ha decidido retirar la actualización de la Windows 10 October 2018 Upadte y pausar el lanzamiento progresivo que se hace para todos los usuarios hasta nuevo aviso.

La razón que citan en la web de soporte tiene que ver con los reportes de usuarios de archivos borrados tras instalar la actualización. La "solución" que ofrecen de momento a quienes crean que han perdido archivos con la actualización de octubre es "minimizar el uso del dispositivo afectado" y llamar al soporte local de Microsoft.

La Windows 10 October 2018 Update estaba disponible en la web de Microsoft para quienes quisieran descargar e iniciar la instalación de forma manual en caso de que aún no les apareciese en Windows Update. Microsoft recomienda en este momento que si lo has descargado que por favor no lo instales.

La ruleta rusa ataca de nuevo

Lo dijimos en mayo, actualizar a Windows 10 a veces es como una ruleta rusa y la versión de abril 2018 lo dejaba más claro que nunca. Tras la primera gran actualización de este año, no pararon de llover reportes y reportes de diferentes problemas causados por ella, problemas que quitan el foco de todas las novedades y cosas buenas que suelen traer las nuevas versiones.

Pero esta vez, incluso con el puñado de novedades de la actualización de octubre, en nuestro análisis hemos terminado mucho menos optimistas que en otras ocasiones, es quizás la actualización más decepcionante, y con este pequeño gran desastre de lanzamiento, he pasado de cuestionarme el valor de la actualización a decidir personalmente que es mejor actualizar Windows 10 una vez al año cuando la mayoría de problemas se hayan resuelto.

Por ahora no hay información sobre cuándo se lanzará nuevamente la actualización, así que lo ideal es esperar. Es lamentable que mientras más tiempo pasa, menos confiable se hacen las actualizaciones de Windows 10, que como usuario te de miedo actualizar no vaya a ser que se te rompa algo. Lanzar una actualización mayor y retirarla en menos de una semana porque está borrando archivos de los usuarios, es quizás la prueba definitiva de que sí, todos sí somos un poco Insiders.