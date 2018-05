Actualizar Windows 10 a veces es como una ruleta rusa y la versión de abril de 2018 lo deja más claro que nunca

Quizás no eran buenos indicios que cuando hablábamos de esta actualización la calificáramos de accidentada, incluso antes de que se lanzara oficialmente. A diferencia de las actualizaciones mayores de Windows 10 anteriores, esa no recibió ni nombre ni anuncio oficial sino una semana antes de su lanzamiento (retrasado por un bug crítico), y para más drama, la anuncian para el último día del mes, dando la impresión de que lo hicieron apurados hasta el último momento solo para no tener que cambiar el nombre de "April Update".

Y qué ha pasado hoy, que con dos semanas en el mercado, la Windows 10 April 2018 Update, que valga decir, nos pareció una actualización bastante importante y con múltiples características nuevas, útiles e interesantes, ha sido un pequeño gran desastre. Ahora podemos sumarle que tampoco es compatible con SSDs Toshiba.

Como explica un moderador en el mismo sitio de respuestas de Microsoft, los dispositivos Toshiba de la serie XG4, XG5, o BG3 pueden experimentar problemas luego de actualizar a Windows 10 1803, mostrando problemas de degradación de la vida de la batería. Se trata de un problema desconocido de incompatibilidad y estiman que una solución estará llegando a principios de junio.

La recomendación: regresar a la versión anterior de Windows y esperar que se resuelva el problema antes de intentar instalar la actualización de abril nuevamente.

Windows 10, bugs como servicio

Con toda actualización es de esperarse que ocurran algunos problemas, especialmente teniendo en cuenta la enorme cantidad de hardware diferente en la que se usa Windows 10. Sin embargo, los problemas de esta actualización empiezan a superar incluso a los de otras actualizaciones de características del sistema.

Apenas en la primera semana, Windows 10 1803 ya estaba bloqueando equipos al usar aplicaciones como Chrome y Cortana. Chrome, el navegador web más usado en el mundo, y Cortana, la asistente de voz del mismo Microsoft que es parte integral del sistema.

Menos de una semana después, nos enteramos que hay SSDs de Intel que no son compatibles con la actualización y Microsoft la estaba bloqueando en equipos con esos dispositivo, y adivinen que máquinas usan ese tipo de dispositivos: las Surface Pro de 2017, los ordenadores insignia de la misma Microsoft.

Fallos críticos que terminan en pantallazos azules, impiden el inicio y dejan al usuario sin ordenador hasta que logre regresar a una versión anterior.

Pocos días después, nos encontramos con que los primeros parches para la actualización de abril estaban, irónicamente, causando otros problemas, y no problemas tontos, sino fallos al iniciar que dejan a la gente sin poder usar su ordenador hasta que regresen a la versión anterior.

Al final todos somos un poco Insiders

Con el nuevo modelo de actualizaciones de Windows vamos a estar recibiendo actualizaciones mayores de Windows 10 dos veces al año como hasta ahora, al menos por un buen tiempo. Y este modelo aunque tiene cosas buenas, ya nos ha mostrado sus desventajas.

A pesar del programa Insider y de todas las pruebas que aparentemente se hacen, se siguen lanzando actualizaciones más que accidentadas al público en general, público como todos los usuarios de Windows 10 Home que ni siquiera tienen la opción de retrasar las actualizaciones como en Windows 10 Pro, al menos hasta que pase un tiempo y se solucionen la mayoría de problemas.

No importa si no eres beta tester, con Windows 10 siempre te puede tocar una versión inestable.

Es triste tener que recomendar a los usuarios que esperen la mayor cantidad de tiempo posible antes de actualizar, simplemente por precaución, pues hacerlo es muchas veces como jugar a la ruleta rusa, no sabes si a tu ordenador le va a tocar ese bug que no le tocó a los demás y que nadie aparentemente sabía que existía antes de ofrecerte la descarga del nuevo Windows 10.

Una cosa es ser Insider y estar dispuesto a lidiar con bugs y un Windows 10 inestable solo por ser tester y probar antes que nadie las nuevas características, y otra muy distinta es que eso poco te importe pero cuando tu ordenador decide instalar las actualizaciones por su cuenta y te veas reiniciando sin haberlo planeado, la simple molestia pase a mayores cuando tu ordenador ni siquiera inicia por culpa del mismo Windows 10.

Lo más triste de todo esto, al menos para Microsoft, es que las quejas de los usuarios tras fallos que se apilan unos sobre otros, se lleven toda la atención y el lado bueno del trabajo que han hecho por mejorar Windows 10 pierde protagonismo.

En Genbeta | La última beta de Windows 10 incluye el primer modo oscuro para el explorador de archivos y un nuevo portapapeles de lujo