La actualización más accidentada de Windows 10 podría terminar llegando en mayo

Abril está por terminar y la primera gran actualización de Windows 10 para 2018 que se suponía debía llegar a principios de primavera, sigue sin tener ni nombre ni fecha de lanzamiento oficial. A Redstone 4 la hemos llegado a conocer como Spring Creators Update y luego como "actualización de abril".

Ese último nombre terminaría siendo el más irónico de todos puesto que parece que terminará llegando en mayo. Al menos según el último rumor, uno que apunta a la fecha de lanzamiento como el 8 de mayo, justo después de que empiece la Microsoft Build 2018.

El usuario de Twitter FaiKee, ha publicado la filtración de un supuesto memo interno para distribuidores y tiendas en China, en él indican que en la mañana del 9 de mayo (8 de mayo del otro lado del mundo) "La actualización de Windows RS4 comenzarña a liberarse".

This is said to be an internal memo to dealers' shops.