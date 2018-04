Windows 10 Lean, una versión de Windows para los que quieran una instalación "minimalista"

Parece que pronto podríamos tener otra versión más de Windows 10, una que parece ser una instalación ligera y que a diferencia de lo que intentaron hacer con Windows 10 S, no limita al usuario a las aplicaciones de la tienda de Microsoft, sino que más bien elimina varias de las que ya vienen por defecto con el sistema.

Windows 10 Lean fue encontrada como una opción de instalación en la última versión preliminar de Windows 10, la build 17650 de Redstone 5, la segunda gran actualización del sistema que esperamos para el 2018.

Welcome to Windows 10 Lean/CloudE/S (once again?)

This new edition started shipping with this week's Skip Ahead build (17650)

It seems to be heavily cut down, an x64 clean install is roughly 2 GB smaller than Pro

Its edition ID is 0xB7 which was missing from SDK headers pic.twitter.com/2Sn3SVXeZB