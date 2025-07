"Las IAs pueden acceder a los mensajes del grupo", afirma este mensaje viral de WhatsApp sobre la función de 'Privacidad mejorada'

En los últimos días, un mensaje viral ha estado sembrando la alarma entre muchos usuarios de WhatsApp. Según este aviso, si no activas la opción "Privacidad mejorada del chat", la inteligencia artificial podrían leer tus mensajes, ver tus fotos, acceder a tus contactos y espiar tu información personal.

Pero ¿cuánto hay de cierto en esto? ¿Estamos realmente siendo espiados por alguna IA? A continuación, te explicamos de forma clara y con base real qué hace esta función, en qué medida protege tus chats, y por qué no tienes motivos para entrar en pánico.

¿Qué dice el mensaje viral?

El mensaje que circula en WhatsApp afirma que, si no activas la opción de privacidad avanzada, cualquier inteligencia artificial podrá acceder a tus mensajes, fotos y datos personales. Según este bulo, tus chats estarían a merced de herramientas como Meta AI o ChatGPT, que podrían "leerlo todo" si no tomas medidas inmediatas.

Este tipo de mensajes, aunque parecen bienintencionados, no hacen sino generar desinformación. No solo exageran el funcionamiento real de las herramientas de IA, sino que generan miedo innecesario sobre una supuesta invasión de privacidad que no se corresponde con la realidad técnica de la plataforma.

¿Qué es realmente la "Privacidad avanzada del chat" en WhatsApp?

La función "Privacidad avanzada del chat" es una herramienta reciente que WhatsApp ha implementado para ofrecer más control sobre la difusión de los contenidos compartidos en una conversación. Esta opción se puede activar desde los ajustes de cada chat (individual o grupal), y su objetivo es limitar la capacidad de los participantes para redistribuir mensajes y archivos multimedia.

¿Qué hace exactamente esta función?

Evita que los mensajes se compartan en otros chats, impidiendo usar la opción de reenvío.

en otros chats, impidiendo usar la opción de reenvío. Bloquea el guardado automático de archivos multimedia , como fotos o vídeos, en la galería de los usuarios.

, como fotos o vídeos, en la galería de los usuarios. Desactiva la posibilidad de usar funciones de IA dentro del chat, como invocar a Meta AI escribiendo su nombre.

Esto quiere decir que, si activas esta función, los mensajes no podrán ser reenviados a otros contactos (incluidas IAs con las que converses), y no se podrá utilizar Meta AI dentro de ese chat específico. Pero eso no significa que la IA tenga acceso automático o sin restricciones a tus conversaciones.

¿Puede una IA leer tus mensajes privados?

No, las inteligencias artificiales no pueden entrar en tus chats de forma autónoma. Ni ChatGPT, ni Meta AI, ni ninguna otra IA tiene acceso a tus conversaciones si tú no se lo permites de alguna manera. La única forma en la que una IA puede "leer" un mensaje es si tú le compartes activamente ese contenido.

Hay dos maneras principales por las que una IA podría acceder a lo que se dice en un chat:

Cuando tú mismo compartes el mensaje con la IA (por ejemplo, copiándolo y pegándolo en una conversación con ChatGPT). Cuando invocas a Meta AI dentro del chat escribiendo su nombre (por ejemplo, @Meta AI), lo cual sí permite que esta herramienta acceda a los mensajes del chat en el que ha sido mencionada.

En este segundo caso, si tienes activada la privacidad avanzada del chat, no podrás usar Meta AI allí y, por tanto, ella tampoco podrá leer el contenido. Es una forma indirecta, pero efectiva, de bloquear el acceso de esta IA a lo que se dice en ese grupo o conversación.

Sin embargo, la función de 'Privacidad avanzada' no impide que Meta, como empresa, use de forma general el contenido de los chats para entrenar su IA, algo que está regulado por sus políticas de privacidad. Si deseas evitarlo, WhatsApp ofrece una opción para solicitar que no se utilicen tus datos con este fin.

¿Qué NO hace esta función?

Es importante aclarar lo que esta función no puede hacer, pese a lo que se dice en el mensaje viral:

No impide que WhatsApp, como servicio, almacene los mensajes en sus servidores cifrados.

No bloquea el uso de tus datos personales fuera de la app.

No protege de accesos externos al móvil (aunque estos ya están controlados por el sistema operativo, no por WhatsApp).

No actúa como un "antiespía" mágico contra todas las IA del mundo.

