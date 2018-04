Un bug podría ser la razón por la que aún no recibimos la gran actualización de primavera de Windows 10

La que es quizás la actualización de Windows 10 menos anticipada y promocionada por Microsoft, y que conocemos como Spring Creators Update, no porque se haya anunciado como nombre oficial sino porque se encontró hace unas semanas en el código de Windows, se ha retrasado.

Se esperaba que la versión de Windows 10 1803 llegara el todo el público en abril, pero según Windows Central, Microsoft encontró un bug que bloquea la actualización, y aunque es un fallo raro, sí es lo suficientemente importante como para retrasar la actualización.

Aunque algunas fuentes cercanas a Microsoft ya habían apuntado a varios medios sobre la inminente actualización en abril, hay que recordar que los de Redmond siguen sin anunciar oficialmente ni una fecha ni un nombre. Algo que resulta aún más extraño que el hecho de que se "retrase" algo que técnicamente ni se ha anunciado, e igual todos estamos esperando.

Windows Timeline, una de las novedades más interesantes de la próxima versión de Windows 10

La cuestión es que Redstone 4 (nombre clave de esta versión) terminó su desarrollo hace ya un buen tiempo y el programa Insider se encuentra actualmente probando builds de Redstone 5, la siguiente actualización de Windows 10. Lo que quiere decir que en teoría ya debería estar lista para el público general.

Microsoft, por supuesto, no se ha dedicado a promocionar la actualización. Realmente no se sabe por qué ni siquiera tenemos fecha o nombre, y no para de resultar extraño a estas alturas de abril. La actualización podría retrasarse un par de semanas, o más, y estaremos esperando por cualquier anuncio de parte de Microsoft.

Si el bug es más complejo de lo esperado, la actualización podría retrasarse aún más, y tendría sentido no nombrar "Spring Creators Update" a una versión del sistema que quizás no logre llegar en primavera.

