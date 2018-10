Cómo el Programa Insider y el Centro de opiniones le están fallando a los usuarios de Windows 10

Con la llegada de Windows 10 muchas fueron las cosas que cambiaron en el Windows que todos conocíamos y al que estábamos acostumbrados. Ya no más actualizaciones como los Service Pack, y la idea de un Windows 11 o posterior es una que se descartó para en su lugar pasarnos a un modelo de Windows 10 como servicio, un sistema en constante mejora que recibe dos actualizaciones mayores al año.

Junto a él se anunció el famoso Programa Insider, básicamente un programa abierto a cualquiera que quisiera pasar a probar versiones preliminares de Windows 10 por simple amor al arte, interés propio, o ganas de experimentar cosas nuevas (y bugs) antes que nadie. Pero a 2018 y con versiones "estables" de Windows 10 probadas por meses por miles de Insiders (y obviamente el equipo interno de Microsoft) plagadas de problemas, nos cuestionamos un poco el verdadero valor de este programa.

El curioso caso de los archivos borrados y el centro de opiniones de Windows 10

Si has estado pendiente de las noticias de Windows 10, sabrás que dos días después de ser lanzada, la última gran actualización del sistema, la Windows 10 October 2018 Update fue retirada tras varios reportes aislados de usuarios cuyos archivos habían sido borrados tras actualizar.

Microsoft ya identificó el problema y relanzó la actualización, aunque solo para los Insiders. Sí, la última versión de Windows 10 volvió a estado preliminar a seguir siendo probada por los usuarios mientras se aseguran de que no existan más fallos críticos como este.

El mismo Microsoft explicó que (y hay que estar de acuerdo) la pérdida de datos no es un jueguito sino algo muy serio, y aunque solo una muy pequeña proporción de usuarios estuviese afectada, era una situación lo suficientemente grave como para pausar el lanzamiento de la actualización hasta nuevo aviso.

Sampling of Feedback Hub reports of data deletion from as early as 3 months ago pic.twitter.com/xlfsuEbh1d — Rafael Rivera (@WithinRafael) 6 de octubre de 2018

Pero, con esta historia han salido a relucir reportes antiguos en el Centro de opiniones que ya hablaban de archivos borrados con la versión 1809 (actualización de octubre) de Windows 10. Reportes bastante alarmados de hasta hace tres meses y que no pasaron de 9 votos en el Centro de opiniones.

En el Centro de opiniones de Windows 10 ya habían múltiples reportes de hasta tres meses de antiguedad avisando del problema de los archivos borrados

Centro de opiniones de Windows 10

Quizás te estés preguntando ¿qué es el Centro de opiniones?, o quizás te hayas encontrado esa aplicación en tu equipo aunque nunca has sido Insider. El Centro de opiniones o "Feedback Hub" es una herramienta integrada en todas las versiones de Windows 10, estables y para Insiders, desde la que los usuarios pueden dejar comentarios (o quejas), reportar problemas y más sobre Windows 10.

Pero, el Centro de opiniones funciona como un foro, cualquiera puede escribir un "post", y los demás usuarios votan si sienten que ese problema o opinión es importante. Los reportes de los archivos borrados recibieron tan poca atención probablemente porque era un problema muy aislado, y quedaron sepultados en el fondo del Centro de opiniones.

¿Vale la pena ser Insider?

Incluso si estos reportes del famoso bug de los archivos borrados del Centro de opiniones no existieran, o si ese bug en particular no existiera, algo sí queda claro, el Centro de opiniones está roto. La forma en la que funciona no es la ideal, y que pasen meses con reportes tan importantes pasando totalmente desapercibidos es la prueba de ello.

No funciona tener una herramienta como esta y no aprovecharla. De hecho, personalmente soy Insider desde 2014, desde el inicio del programa, y he usado el Centro de opiniones quizás dos o tres veces en mi vida. Realmente no hay mucha motivación para hacerlo, y a veces se llena de tantas quejas sin valor y tonterías que los verdaderos problemas o sugerencias terminan enterrados.

Con la deblace de la actualización de octubre y el malestar causado por los constantes problemas de actualizaciones anteriores, parte de la comunidad Insider siente que está perdiendo un poco el tiempo. Solo hay que mirar un poco en sitios como r/Windows 10, donde la mayoría de los posts principales son reportes de problemas y varias quejas sobre el programa en particular.

El Centro de opiniones sigue siendo la única forma de dar feedback como Insider, y mucho de lo que ahí se publica es completamente ignorado

También pasa que muchos Insiders probablemente usen el programa para tener Windows 10 gratis, son de los que prefieren características nuevas constantemente en lugar del aburrido pero indispensable "bug fixes", y además está el hecho de que la única forma de dar feedback siendo Insider es a través del Centro de opiniones, y este, pues deja bastante que desear.

Lo que queda más claro de todo esto, es que Insider o no, estés en el anillo que estés, más estable o menos estable, ninguna de las fases previas de desarrollo de Windows 10 antes de mandar a producción la versión que todos los usuarios reciben, parece estar funcionando del todo para detectar problemas a tiempo, y problemas graves. Algo que Microsoft necesita resolver para ayer, porque cada vez le hace más daño a la reputación de su sistema operativo.