Las actualizaciones de Windows 10 estilo Service Pack no se repetirán: la estabilidad de la de noviembre fue solo un experimento

A diferencia de todas las versiones anteriores de Windows 10, la November 2019 Update no consistió en una nueva actualización mayor de características, sino más bien en un paquete de mejoras de rendimiento y calidad de vida, justo al estilo de los viejos Service Packs que solía lanzar Windows.

Este hecho la convertido probablemente una de las actualizaciones semestrales más estables que hemos tenido en años, y muchos teníamos la impresión de que quizás el modelo de Windows 10 pasaría a uno de actualizaciones mayores anuales y un "service pack" en el medio para afinar el sistema. Pues no es así, o al menos no hay planes de que sea así.

Era un programa piloto

Durante una discusión en Mixer, Microsoft explicó que no usaría más los "paquetes habilitadores" en el futuro y volvería a su agenda habitual de dos actualizaciones de características anuales como hasta ahora.

La entrega de la actualización de características 19H2 a través de una actualización acumulativa y un paquete de habilitación es un programa piloto. No existe un plan formal para entregar futuros lanzamientos de la misma manera. Estamos monitorizando de cerca las opiniones de los usuarios y esperamos aprender de este tipo de lanzamiento para nuestros planes futuros.

Para los menos entendidos, ese "paquete habilitador" es básicamente lo que recibiste cuando Windows Update te mostró que la actualización de noviembre estaba disponible en tu ordenador, puesto que el sistema ya había descargado los archivos necesarios a través de las actualizaciones acumulativas de la May 2019 Update, solo que se encontraban en estado latente.

Esto es porque la actualización de noviembre 2019 (1909) y la de mayo 2019 (1903) comparten un mismo núcleo y conjunto de archivos del sistema, por lo que esta se entrega como cualquier parche mensual, es decir, el proceso tanto para recibir la actualización como para instalarla es mucho más rápido.

Si bien que no existan planes futuros para otro lanzamiento como este no quiere decir que no vayan a regresar jamás, si deja claro que no es algo en la agenda, y recordemos que incluso cuando Microsoft planea algo oficialmente no necesariamente significa que vaya a pasar, un ejemplo de esto fue Sets. Sin siquiera planes formales, las posibilidades se reducen muchísimo más.

Vía | gHacks