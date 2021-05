Estamos en 2021 y a Instagram y a Twitter les faltan funciones muy básicas: un repaso a lo que echamos en falta

Editar publicaciones. Aquí hay un amplio consenso en cuanto a la necesidad de poder editar tuits. Haces una publicación, cometes un error, aunque sea una pequeña letra que se te ha colado o una tilde que te has comido y no puedes editarlo. Si te das cuenta nada más publicar, puedes borrarlo y rehacerlo. A no ser que alguien con muchos seguidores te comparta rápido esa publicación no tan bien hecha y corras el riesgo de eliminar, rehacer y perder esa oportunidad de llegar a más gente gracias al empujón de tu follower con muchos más seguidores.