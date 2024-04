El curso gratis online más famoso para aprender a programar acaba de empezar y aún puedes apuntarte: de Harvard y con certificado

Hoy en día si quieres aprender a programar, no necesitas más que un ordenador e internet, porque hay una larga lista de cursos de programación gratis de lo más interesantes en tanto en cuanto provienen de universidades de prestigio y no faltan lenguajes que están triunfando, tanto por su presencia en internet como por las condiciones de los profesionales que se dedican a ello, como por ejemplo los cursos para aprender Python, Swift, C++ o Java.

Pero si hay un curso popular, ese es el mítico CS50’s Introduction to Computer Science o CS50 Introducción a la programación de Harvard y lo es por varias razones: proviene de la universidad más afamada que existe, puedes seguirlo gratis, incluye algunos de los lenguajes más de moda y además puedes optar a un certificado. Pues bien, el CS50 Introducción a la programación de Harvard de 2024 ya está disponible para empezar desde ya.

Qué ofrece este curso de iniciación a la programación de Harvard y cómo apuntarte

Este curso comenzó su andadura en 2019 y desde entonces ha habido varias ediciones renovadas para que empieces desde cero con lo último de lo último. Aunque puedes cursarlo a tu ritmo, tiene una duración estimada de doce semanas con una dedicación que va entre las 6 y las 18 horas semanales en función de tus conocimientos, disponibilidad y pericia.

En inglés, pero con lecciones en vídeo, apuntes y ejercicios de cada tema, puede cursarse a coste cero, aunque para optar a un certificado tendrás que abonar 219 dólares y además superar con éxito el 70% de las prácticas.

El temario está dividido en once semanas y su objetivo es que quienes lo cursen adquieran una comprensión amplia y sólida de la informática y la programación, cómo pensar de forma algorítmica y resolver problemas, conceptos como la abstracción, los algoritmos, las estructuras de datos, gestión de recursos, seguridad, ingeniería de software y desarrollo web. En cuanto a los lenguajes que repasa, se incluyen introducciones a C, Python, SQL y JavaScript, CSS o HTML. El curso termina con un proyecto final de programación que tendrás que desarrollar tú y presentar al resto.

Como explica el dev e influencer Brais Moure, este curso es impartido por uno de los profesores más famosos de Harvard, David J. Malan y esta edición de 2024 ha empezado estos días, concretamente el 25 de abril, por lo que si te interesa, puedes inscribirte en cualquier momento y comenzar desde su web de edX.

