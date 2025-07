Otra streamer confiesa lo agotador que resulta este trabajo por la constante exposición al público: "siempre tienes que estar a tope"

La reconocida streamer Maite Carrillo, Mayichi, tuvo hace unos días unos problemas en su canal de Twitch y estuvo desaparecida. Ha regresado a las pantallas contando su situación personal y hablando abiertamente de lo duro que en ocasiones puede ser la exposición constante al público como streamer que es.

Concretamente, hace unos días la plataforma de Amazon baneó su canal aunque ella no sabe la razón en este caso, según ella misma ha contado (baraja un nuevo hackeo). Cabe recordar que en 2023 también vivió un problemón, tras sufrir un ataque de hackers que llevó al cierre temporal de la cuenta, como ella misma relató en su momento.

Ahora, tras casi un día sin poder acceder a su cuenta, dice que pudo valorar otras cosas de su vida, como ha relatado en un directo que hizo al volver a la vida de las redes. Y es que la profesión de streamer es exigente y requiere pasar muchas horas online para contentar al público.

Otro posible hackeo

Aunque fueron, según registra StreamerBans, 21 horas sin poder acceder a su cuenta, Mayichi ha dicho que necesitaba un parón y que no le vino mal este aunque fuera por obligación.

Además, ha barajado hipótesis de qué ha podido pasar y cree que alguien pudo haber accedido a las cookies de su navegador. Según sus palabras y como recoge 3DJuegos: "Cuando entras a tu cuenta desde tu navegador, este guarda una ficha que verifica que eres tú. De alguna manera, los hackers copian estas cookies y entran a tu cuenta sin tener que poner la contraseña".

"Siempre tienes que estar a tope"

Según sus palabras: "Vamos a ser sinceros. He estado bastante ausente, yendo y viniendo de mis redes sociales. Yo no estaba del todo bien y necesitaba tiempo para recuperar fuerzas y ganas, que es lo que hay que pillar. Este mundo es muy exigente, cada día necesita estar más a tope, y siempre tienes que estar a tope. Yo necesitaba este parón para coger fuerzas y volver mucho mejor". No es la primera vez que la joven habla de la necesidad de tener un descanso:

Muchos son los streamers que han hablado del cansancio de estar siempre produciendo contenido y expuestos a la audiencia. Aunque ser influencer puede ser el sueño de mucha gente, sobre todo de la gente joven, también tiene sus desventajas, como vimos en un estudio al respecto.

En septiembre del pasado año era IlloJuan quien sacó este tema a sus seguidores. Tras dos meses de parón, IlloJuan volvía a las cámaras a través de su canal de Twitch. Su ruptura con quien era su pareja le obligó a darse un tiempo de reflexión y a tomarse unas vacaciones. El malagueño regresó a Twitch con una sesión de más de cuatro horas de directo poniendo al día a sus seguidores acerca sus últimas vivencias hablando de los problemas que acarrea su profesión.

También AuronPlay ha aprovechado su plataforma para recordar a toda la gente joven que siguen sus vídeos y que podría plantearse seguir sus pasos, que ser streamer no es ningún chollo y que por eso es mejor no dejar los estudios por una plataforma que no es dinero fácil, según sus propias palabras. Y también ha dado cifras para hacernos una idea de qué se necesita lograr para vivir bien gracias a Twitch y sin la necesidad de recurrir a un segundo empleo.

El pasado verano, Cristinini durante una entrevista en La Razón, habló sobre cómo gestiona ella la exposición y su salud mental. "Lo bonito de este trabajo es que parece que es muy fácil y nada más lejos de la realidad, es un trabajo muy duro", explicaba. Uno de los motivos por lo que se trata de una profesión exigente (además de las horas de trabajo y la constancia) es por la constante exposición al público.

Mr. Beast, que es el youtuber que más ingresa, decía el pasado mes de marzo que "la gente normal no quiere vivir la vida que yo vivo ni estar en mi cabeza. Serían desgraciados porque estarían trabajando todo el tiempo".

