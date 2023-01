AuronPlay advierte que Twitch no es dinero fácil y desvela las cifras que permiten a una persona vivir "bien" de esta plataforma

AuronPlay es uno de los streamers más famosos que tenemos en España, aunque IlloJuan haya pasado a ser el que más suscriptores tiene, tras acumular mucha atención en poco tiempo. Era un tradicional de YouTube, que decidió pasar de la plataforma de Google, como han hecho otros, para centrarse en Twitch, la plataforma de Amazon (que también ha recibido fuertes críticas de sus streamers). Aunque acabó regresando también a su primer "hogar".

Ahora, ha aprovechado su plataforma para recordar a toda la gente joven que siguen sus vídeos y que podría plantearse seguir sus pasos, que ser streamer no es ningún chollo así que mejor no dejar los estudios por una plataforma que no es dinero fácil. Y también ha dado cifras para hacernos una idea de qué se necesita lograr para vivir bien gracias a Twitch y sin la necesidad de recurrir a un segundo empleo.

Cuántos suscriptores se necesitan para vivir den Twitch

Sabemos qué hacen los streamers de Twitch que más dinero ganan. Pero aquí no hablamos de hacernos millonarios, sino de recibir un salario gracias a la plataforma de Amazon. Hay que recordar un informe hecho hace más de un año que apuntaba a que el 90% de los usuarios de Twitch emiten para 3 espectadores máximo.

AuronPlay recuerda que esto no es "dinero fácil". Requiere de mucho esfuerzo contar con contenido de calidad que atraiga a la gente. Y, para conseguir ganar algunos "miles de euros", muchos aunque no especifica cuánto (solo dice que es una buena pasta de miles y miles), y vivir holgadamente, lo óptimo es tener al menos 8.000 espectadores en cada stream.

Pero para tener un sueldo normal para vivir, con 500 espectadores cada vez que hables a la cámara, podría servir. "No se vive de la mejor manera posible, pero sí para hacerlo justamente".