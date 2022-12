"Twitch ha perdido el contacto con la realidad": uno de los streamers que más dinero gana cambia de plataforma

La huida de streamers de Twitch hacia otra plataforma es algo que cada vez va sonando aún más. El ejemplo más claro en España lo tenemos con Ibai Llanos, quien ya se planteaba cambiar de plataforma a partir del año que viene. Parece que el rumbo que está tomando Twitch con sus últimas propuestas no ha acabado de convencer a algunos creadores de contenido, y otro de los que se baja del barco es Tyler “Trainwreck” Niknam.

Conocido por sus directos de apuestas y juegos de azar, Niknam ha asegurado a través de TwitLonger que deja la plataforma para comenzar una nueva aventura en Kick.com, una plataforma muy similar a Twitch, pero con mayores beneficios para los creadores de contenido.

Al entrar en Kick, rápidamente uno se da cuenta de todas las similitudes que tiene con Twitch. Y es que la interfaz es idéntica a la plataforma morada. Trainwreck acusa a Twitch de "llenarse los bolsillos a costa de un puñado de creadores de contenido", indicando además que la plataforma está yendo hacia "una dirección equivocada".

"Twitch ha construido un imperio a partir de nuestras espaldas y tiene la audacia de escupirnos en la cara al no solo no darnos seguridad financiera, con sus políticas inconsistentes, sino también al reducir nuestros salarios en lugares en los que no tienen derecho a hacerlo".