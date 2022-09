Twitch prohíbe los streaming de los principales juegos de azar: los streamers ya piensan en hacer un boicot a la plataforma

La plataforma digital Twitch es conocida por todos al albergar a grandes creadores de contenido que tratan de entretener con sus gameplays de videojuegos. Pero más allá de esta cara visible, también se encuentran otros canales que se dedican a transmitir juegos de apuestas, algo que desde Twitch han permitido hasta el día de hoy que han dado un golpe encima de la mesa.

Esta decisión fue anunciada por la propia Twitch a través de un comunicado en su cuenta de Twitter. En este anuncia un cambio de políticas que se aplicará a partir del 18 de octubre y que afectará a numerosos sitios webs de apuestas que han sido relevantes en Twitch com por ejemplo Stake.com.

En esta nota, Twitch informa que en su política va a prohibir concretamente la transmisión relacionada con sitios de apuestas que incluyan tragaperras, ruletas y juegos de dados. Esto hace que no hayan querido llegar demasiado lejos prohibiendo todos los juegos de azar, ni siquiera los que se han mencionado anteriormente. Esto se debe a que en las políticas hay una excepción.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo