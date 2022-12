Un seguidor ha enviado a esta streamer 66.000 euros. Ibai ya dijo que no se debe malgastar el dinero en Twitch

Algunos usuarios de Twitch han vuelto a demostrar que les sobra el dinero para compartirlo con sus streamers favoritos. Esto ha quedado evidenciado con el último regalo que un seguidor le ha hecho a una de las streamer más grandes de Twitch, Kitlyn Siragusa aunque mayormente conocida como Amouranth.

En las últimas semanas, se conoció que no estaba pasando por el mejor de sus momentos, al afirmar que estaba recibiendo presiones por parte de su marido para crear contenido. Esto provocó que muchos usuarios se preocuparan por su salud e integridad física de una de las creadoras de contenido que difundió la gran cantidad de dinero que consigue en Onlyfans o Twitch.

Un fan envía un paquete de seguridad a Amouranth

Uno de los seguidores de Amouranth debido a la alta preocupación que tiene sobre su seguridad le envió un paquete anónimo. Lo que contenía era sin duda una gran sorpresa, ya que se encontró un total de 66.000 euros en efectivo y artículos de autodefensa como por ejemplo un taser. Además, se agregaba un teléfono con una tarjeta prepago que se necesitaba activar y una carta.

En la carta se explicaba que le estaba proporcionando todo lo necesario para poder defenderse, y también dinero en efectivo que pudiera maniobrar sin necesidad de tener el control de su esposo.

Pero no se queda aquí, ya que también proporcionaba dos números de teléfono. Uno de ellos es de un servicio de seguridad personal, es decir, un guardaespaldas que la protegería en caso de emergencia. El segundo de ellos es del seguidor anónimo que le envió el paquete para que pueda recibir su ayuda en caso necesario.

Al principio, la propia streamer se sorprendió de este paquete que se pensaba que era de una broma de alguno de sus compañeros. Incluso llegó a afirmar que el dinero era falso, pero al final resultó ser completamente de verdad. Lo mejor de todo es que el seguir no espera absolutamente nada de este regalo a cambio.

Con esto, se queda en evidencia el hecho de que hay muchos seguidores fieles que pueden desembolsar una gran cantidad de dinero para poder ayudar a sus streamers favoritos. Pero esto no es el caso de esta chica, sino que también se aplica con otros muchos creadores que reciben grandes sumas de dinero de repente en forma de donación o en forma de suscriptores regalados.

Y esto precisamente es algo de lo que se ha hablado mucho en la comunidad. El propio Ibai Llanos, entre otros, ya comentaba que no hay que volverse locos dando dinero en Twitch, y únicamente se debe suscribir a un canal si se cuenta con dinero para ello, y que no se va a necesitar. Pero el hecho de poder llegar a tener problemas económicos por realizar una gran donación para que el streamer te lo agradezca en persona no es lo más inteligente.