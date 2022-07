Una streamer ha revelado el dinero que gana con Onlyfans, y es mucho más de lo que ganan juntos Ibai, AuronPlay y TheGrefg en Twitch

El mundo del streaming y en general el gremio de creadores de contenido es realmente competitivo. Hay que estar constantemente reinventándose para poder lograr un hueco en este mundo, que desde fuera se ve como algo maravilloso en el que se gana una gran cantidad de dinero. Y aunque esto último es algo completamente irreal para el 99% de las personas que apuestan por este trabajo, algunos terminan triunfando.

Este es el caso de la streamer de Twitch Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, que para sorpresa de muchos ha publicado todas las ganancias que ha tenido en la plataforma de creación Onlyfans. Y esto es algo que se termina complementando con las ganancias en otras redes como la propia Twitch, y también las campañas publicitarias que realiza.

Y es que pese a que esta streamer coquetea en las diferentes plataformas con la sexualidad, realizando ASMR chupando un micrófono en Twitch o realizando espectáculos en su piscina privada de la habitación, su cuenta de Twitter está muy centrada al ámbito empresarial. Fue a través de un simple tweet donde publicó una lista de todo lo que había generado en Onlyfans mes a mes, además del cómputo del total.

it's not about the money.

It's about sending a message pic.twitter.com/Bz2WXoTSAk