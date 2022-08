Esta streamer revela lo que gana en Twitch haciendo Hot Tub en un jacuzzi: se acerca a Ibai o The Grefg en suscriptores

El mundo del streaming siempre se ha visto como un trabajo idílico, aunque lo cierto es que para llegar hasta la cima de las principales plataformas de Twitch hay que trabajar mucho y tener suerte. El 1% de las personas que retransmiten en Twitch consiguen ganarse la vida con esto, y uno de los ejemplo de mayor éxito es el de la streamer Amouranth, que tras revelar lo que gana en Onlyfans también ha hecho público sus ingresos en Twitch mensuales.

La trayectoria de esta stremaer es realmente larga. Comenzó como otros muchos creadores retransmitiendo videojuegos, hasta que se dio cuenta de que un contenido más personal y de charla con sus seguidores podía funcionar mejor. Y precisamente esto es lo que la comenzó a alzar al éxito cambiando las reglas de Twitch al saltar a la fama haciendo directos charlando en su piscina y en bikini.

Más de un millón de dólares por hacer Hot Tub en Twitch al año

Decimos que cambió las reglas porque creó mucha polémica el hecho de crear contenido en bikini desde un jacuzzi. De esta manera, para poder diferenciarlo, la plataforma generó una nueva categoría que estaba centrada en piscinas, jacuzzis y playa. Quien no quisiera ver ese contenido podía omitirlo por completo al no acceder a la categoría. Si bien la plataforma de las críticas acerca de que recompensaba la sexualización del contenido, mientras a otros streamers le prohibían mostrar un pecho en un videojuego.

Durante la entrevista que le han hecho en Refiney29, asegura que el cambio de contenido se materializó al momento en un aumento significativo de visitas. En concreto, afirma que se pasaron de 4.000 visualizaciones a llegar a tener simultáneamente 30.000 viewers. Esto ha hecho que según Twitch Tracker tenga en torno a 14.000 suscriptores activos, aunque en algunos puntos se ha llegado a superar la barrera de 20.000 suscriptores. Siempre teniendo en cuenta que son aproximaciones y la realidad, puede ser que tenga más suscripciones.

Con estos números, y sumando los ingresos por publicidad que coloca Twitch a las personas que no están suscritas o no cuentan con Twitch Turbo, la streamer afirma ganar en torno a 100.000 dólares al mes. Esto, multiplicado por doce, hace que al año se tengan unos ingresos que** superan el millón de dólares.**

Hay que tener en cuenta que estos no son sus ingresos reales. Ya que a estos 100.000 dólares se deben meter los ingresos generados por promociones que realice con algunas marcas en concreto, patrocinadores del canal, y también lo generado en Onlyfans que ya vimos que era un buen pico. Pero todas estas cifras hay que verlas como que pueden desaparecer de un día para otro, como manifiesta la propia Amouranth. Así que hay que saber no ver el oficio de streamer como un trabajo desde el primer momento, ya que mucha gente empieza esperando estas cifras y la gran mayoría no lo logran.