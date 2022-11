Ibai ya sabe en qué plataforma va a 'streamear' a partir de 2023: esto es lo que ha dicho sobre pasarse a YouTube

Ibai Llanos, es sin lugar a dudas, uno de los creadores de contenido más influyentes de España. Desde el inicio de su carrera en Twitch, el bilbaíno ha cosechado todo tipo de éxitos, en gran parte debido a su don para la comunicación y carisma que conquista a muchos jóvenes. Además, su ambición por traer contenido novedoso a la plataforma le ha llevado a fundar exitosos eventos, como 'La Velada del Año', y muchos otros.

Twitch ha sido para Llanos su casa, pero es muy posible que a partir del próximo año veamos al creador de contenido hacer streaming en otra plataforma. Si bien aún no ha querido confirmar nada, todo apunta a que el streamer escogerá YouTube para su nueva etapa en 2023.

Ibai hará streaming en una nueva plataforma en 2023

"Os voy a ser sincero, y aunque vaya contra mis intereses, solo hay dos posibilidades, YouTube y Twitch, el resto amigos, ni de coña", aseguraba el streamer en uno de sus últimos directos en el que ofreció información sobre su próxima parada. Ibai comenta que la decisión ya ha sido tomada, y que ambas partes ya han aceptado el acuerdo, por lo que es cuestión de tiempo de que el creador de contenido haga un anuncio oficial al respecto.

Llanos aclara que, aunque todo esté firmado, aún quedan algunos asuntos en el tintero. Es por ello que todavía no quiere precipitarse con el anuncio. El streamer explica que seguirá en Twitch, como mínimo, hasta el próximo 31 de diciembre.

"Obviamente, Twitch es la mejor plataforma para streamear, en base a lo que es el chat y la comunidad que tenemos aquí, aunque hay otras muchas cosas de Twitch que no me gustan," comentaba el streamer. Ibai ve YouTube como una alternativa debido a la comunidad que ha logrado cosechar en la plataforma. Y es que con casi 10 millones de suscriptores, su canal se centra en ofrecer vídeos editados de algunos fragmentos de sus directos de Twitch, algo que viene muy bien a sus seguidores para estar al día con su contenido sin la necesidad de ver sus directos al completo.

"Como plataforma de streaming, YouTube es peor que Twitch, pero sí que es cierto que YouTube es una plataforma más conocida", mencionaba el creador de contenido. Además, ha dejado caer que el salto a esta plataforma puede significar también un impulso de audiencia a los gigantescos eventos que suele organizar.

El descontento por Twitch no es una novedad en la comunidad de streamers que conforman la plataforma. La estrategia que está tomando la compañía no ha cuajado del todo entre sus creadores de contenido, que han visto reducidos sus ingresos, y ven cómo la plataforma está invirtiendo esfuerzos abusivos en plagarla de publicidad.

Si bien Ibai no especificó en el directo qué aspectos no le gustan de Twitch, el factor económico podría haber sido clave. "No pensemos ni en los viewers, ni en los récords, ni en hostias. Pensemos en lo que es la plataforma en sí, y también la pasta que paga cada uno, vayamos a ser sinceros. Entonces, en base a eso, he tomado una decisión".

La marcha de creadores de contenido hacia otras plataformas (y países) por mejores condiciones no es algo descabellado. Si bien fueron muchos los que abandonaron YouTube para encontrar su sitio en Twitch, ahora parece que la situación se está volviendo a repetir.