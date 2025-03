El youtuber más rico del mundo, Mr. Beast, dice que cualquier persona normal sería "infeliz" viviendo como él

Mi abuela suele recordarnos a sus nietas y nietos (que somos muchos) a Athina Onassis y la historia que la rodea: una de las mujeres más ricas del mundo desde que nació ha tenido desdichas en la vida y se la presenta normalmente en prensa como una pobre rica rodeada de tragedias, desdicha e infelicidad. Yo siempre le digo en broma que esas historias nos las cuenta para convencernos de lo bueno que fue nacer en una familia con los recursos escaseando.

Pues lo mismo hace el youtuber más rico del mundo, pero él lo que quiere es convencer a quienes lo han llevado al podio de que todos sus millones no son una panacea, que no se preocupen. Concretamente, el creador de contenido Mr Beast dice que cualquier persona promedio sería «miserable» si viviera como él. No hay que olvidar que el creador de contenidos y empresario ganó unos 85 millones de dólares solo en 2024.

Jimmy «Mr Beast» Donaldson puede haber alcanzado la fama y un enorme éxito financiero, pero todavía no parece sentirse plenamente feliz con su vida. Según él, una persona normal que viviera como él sería «infeliz» y tendría una vida «miserable».

Un vistazo a… 14 Trucos para aprovechar al máximo Youtube

"Serían desgraciados"

"La gente normal no quiere vivir la vida que yo vivo ni estar en mi cabeza. Serían desgraciados porque estarían trabajando todo el tiempo", ha explicado Beast a Steven Bartlett en un reciente episodio del podcast The Diary of a CEO. El hombre sí que participa en diversos proyectos al mismo tiempo, más allá de sus canales en redes sociales.

MrBeast tiene unos 315 millones de suscriptores en YouTube actualmente, lo que le convierte en el canal independiente con más suscriptores de la plataforma. Como ya piublicamos en Genbeta, su viralidad es de otro mundo, y sus vídeos se han convertido en grandes fenómenos donde se invierte mucho dinero para intentar conseguir que el siguiente sea todavía más sorprendente que el anterior.

También tiene negocios que van desde hamburgueserías virtuales y locales de comida para llevar hasta una marca de chocolates, Feastables. Mr Beast afirma que el tiempo dedicado a sus múltiples negocios le priva de los placeres sencillos de la vida.

Recuerda a millonarios como Gates o Musk

De todos modos, no está obligado a ello, probablemente delegue muchas de sus tareas y no parece en absoluto dispuesto a renunciar a seguir ampliando su fortuna y sus negocios. Ciertamente recuerda a Elon Musk y otros millonarios líderes de negocios que hablan de no dormir nada y hasta vivir en las oficinas para no perder el tiempo.

Una buena fórmula para convencer a empleados y seguidores de que hagan lo mismo, aunque solo les corresponda una pequeña parte de todos los ingresos de esas empresas (en el caso de sus seguidores, nada, solo seguir engrosando su fortuna).

No piensa parar

Dice que obviamente, no es un robot y que sí hay momentos en los que piensa: "Me apetece mucho jugar a este juego de mesa estratégico o quiero hacer esta cosa, así que miro la agenda y pienso quizá pueda hacerlo dentro de cuatro días".

Afirma sentirse como un animal de zoo, "no tengo libre albedrío, soy como un pequeño robot para mis empresas" y dice que "a veces estas emociones se apoderan de todo". Aunque luego también piensa que si "quieres tener éxito, quieres cambiar el mundo, este es el precio que tienes que pagar".

A pesar de la aparentemente caótica rutina llena de obligaciones, Mr Beast dijo que ha aprendido a lidiar con esta realidad y no tiene intención de bajar el ritmo, ya que el YouTuber y empresario dijo que todavía tiene cosas que quiere lograr antes de considerar "levantar el pie del acelerador".

Vía | Br.ign

Imagen | Xataka

En Genbeta | Se ha enterrado en un ataúd durante 48 horas y lo está emitiendo en directo en YouTube: el nuevo reto de YoSoyPlex en El Hormiguero