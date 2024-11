Hace años la gente presumía de dormir poco, animados por Bill Gates o Elon Musk. Ahora resulta que es causa de alzheimer y demencia

Elon Musk es uno de los tantos CEO que afirma que casi no duerme para usar todas las horas del día en ser productivo y trabajar en sus empresas. Incluso mucho ha hablado de lo importante que es dormir en un sofá en la oficina para no perder horas del día en ir y volver a casa. Algunos directivos de Twitter, ahora X, lo hicieron un tiempo para demostrarle su pasión por la empresa, hasta que fueron despedidos.

No es el único, como veremos más adelante. Ahora incluso la tendencia de no dormir viene alentada por los 'gurús' en hacerse millonario al estilo de Amadeo Lladós, que comparten consejos vacíos de estilo de vida, para ganar mucho dinero, donde una de las premisas es levantarse casi en medio de la noche y comenzar a entrenar.

Sin embargo, mientras que no sabemos si esta gente realmente no duerme o simplemente tiene un discurso montado para que los demás crean que trabajan muchísimo y eso es la clave única de su triunfo (y se nos olvide que detrás hay una base de familia con dinero o pocos escrúpulos a la hora de lograr amasar dinero, por poner ejemplos), la ciencia, efectivamente, dice que no solo no dormir es un lastre a la productividad, sino que es fatal para la salud. Un experto afirma:

"No puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones sensatas, y tu capacidad de captar señales sociales se ve mermada".

Qué perjuicios para la salud tiene no dormir

Empezamos con información reciente al respecto. Russel Foster, reconocido profesor de neurociencia en la Universidad de Oxford, del Reino Unido, ha hablado a este respecto en un podcast, para explicar la ciencia detrás del sueño nocturno y por qué es crucial dormir bien "para vivir mejor despiertos". En el podcast menciona cómo se intensificó una mala cultura del sueño en la década de 1980 y ayudan a entender cómo funcionan los ritmos circadianos y cómo se relacionan con nuestra composición genética.

Y el experto en neurociencia afirma algo muy relevante: "La falta de sueño en personas de mediana edad se ha relacionado con altas tasas de demencia en años posteriores". Lo explica de esta manera: "Durante el sueño, la proteína beta amiloide, asociada con altos niveles de demencia y Alzheimer, se elimina del cerebro. Si no dormimos lo suficiente, el cerebro no puede eliminarla".

Cabe puntualizar aquí que o la presencia de la proteína beta amiloide no se traduce forzosamente a un desarrollo de la demencia. Pero, según estudios, "si eres vulnerable a aquellas vías que causan demencia, este es un factor de riesgo significativo", aclara Foster.

Lo que explica este experto no es algo aislado. Muchos son los estudios científicos que demuestra lo poco salubre que es dormir escasas horas. Por ejemplo, un artículo presentado en la revista Journal of Aging and Health señaló, entre otras cosas, una correlación entre los casos más severos de insomnio en personas de mediana edad y problemas cognitivos cuando éstos alcanzan la edad de jubilación.

Los perjuicios cognitivos que señaló el equipo encargado del análisis son problemas de memoria, de concentración y problemas en la capacidad de aprendizaje. Estos síntomas eran más leves en aquellos participantes cuyo insomnio mejoraba con el tiempo.

Cómo los jefes nos hicieron creer que no dormir era lo bueno

Foster explica en el podcast que el desprecio a lo bueno que es dormir no es algo baladí, sino que tiene raíces culturales e históricas, desde la Revolución Industrial. Para los líderes de empresas, que las clases trabajadoras aprecieran dormir no era bueno y se dignificó el madrugar y sacrificar horas de sueño como virtudes laborales.

"Por definición, el sueño era algo indigno y, por tanto, despreciable. Y es fascinante que ahora nos estemos liberando de esos grilletes, pero aún tenemos esa idea de la inutilidad del sueño". A día de hoy, muchas son las personas que afirman tener mucho dinero por no dormir y pasar el día haciendo dinero en vez de en la cama.





Un ejemplo reciente es el del estafador, condenado, Sam Bankman-Friedman que, de cara al público, en vez de explicar que se hizo rico robando a través de la plataforma FTX, presumía de dormir cuatro horas cada día para poder pasar muchas horas trabajando y generando dinero. Algo de lo que muchos medios se hicieron eco como si hablaran de un héroe. De la mano de esta plataforma se hizo multimillonario en tiempo récord. Pero, al final, no era por no dormir.

Por su parte, muchos directivos promueven la cultura de trabajar muchas horas y del desprecio al descanso, para que sus empleados hagan lo mismo y den su salud por la empresa. Bill Gates fue uno de ellos. El creador de Microsoft ha llegado a decir que le daba pereza y le parecía innecesario tal y como relató en su podcast 'Unconfuse Me with Bill Gates'. Y es que su obsesión con la productividad era tal que incluso llegaba a merodear el parking para saber qué empleados estaban trabajando y cuáles se habían ido.

También Jack Dorsey, ha afirmado dormir poco, aunque dedica tiempo a la meditación por las mañanas. El creador de Twitter, de Bluesky (que está ahora atrayendo a la gente que escapa de la desinformación de X) y de Square es conocido por ser un amante de la meditación y el yoga. Contó en Product Hunt que a las 11 de la noche se va a la cama a dormir, así que duerme seis horas diarias, según él.

A todo esto, tras ejemplos de algunos de los CEO, vamos a ver un curioso estudio. Por mucho desprecio que los jefes muestren por el sueño, a ver si sus subordinados siguen el mismo ejemplo, una investigación afirma que los líderes duermen mucho más que los trabajadores. O así lo sienten ellos.

"Los directores ejecutivos están más contentos con la cantidad de sueño que obtienen cada noche que los directores, gerentes o empleados en puestos no gerenciales", de acuerdo con Expert Reviews y la firma de investigación de mercado YouGov, que presentaron esta información el pasado mes de agosto.

