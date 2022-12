Arrestan a Sam Bankman-Friedman unas semanas después del colapso de FTX. Decía dormía 4 horas para hacer mucho dinero

Sam Bankman-Fried ha sido detenido semanas después de que la bancarrota de FTX, de la que se ha conocido ahora una gestión desastrosa, arruinase a muchas personas. El fundador y CEO de FTX ha sido arrestado en las Bahamas, bajo requerimiento de Estados Unidos. Estaba a punto de llevar a cabo su declaración ante el Congreso del país norteamericano, lo que iba a hacer online.

Los hechos son consecuencia de los cargos penales que pesan sobre él, a raíz de la caída y bancarrota de FTX. Tras la detención, debe ser extraditado a EEUU. Hay que decir que Bankman-Fried no estaba escondido: la sede de FTX está en Bahamas y el hombre estaba en su lujosa casa de Nassau, su capital.

El multimillonario que decía no dormir para hacer dinero

A causa del arresto, el que llegó a ser multimillonario con su FTX (se calcula que antes de la quiebra tenía 32.000 millones de dólares) no va a declarar en el Congreso.

Hay que recordar que la que era la segunda plataforma de exchange del mundo nació en 2019 de la mano de un joven emprendedor, Sam Bankman-Fried, un hombre nacido en 1992 que presumís de dormir cuatro horas cada día para poder pasar muchas horas trabajando y generando dinero. Algo de lo que muchos medios se hicieron eco como si hablaran de un héroe. De la mano de esta plataforma se hizo multimillonario en tiempo récord.

Un colapso que se ha llevado al mundo cripto por delante

Con esta situación, mientras en CEO de Binance concuerda con entidades como la CNMV española en que el sector necesita más regulación (lo dice ahora, que le ve las orejas el lobo), encontramos que muchas personas habían apostado grandes cantidades de dinero en FTX, una plataforma muy nueva y creada por el joven estadounidense Sam Bankman-Fried.

Tras este colapso, hace unos días sabíamos que el bitcoin había continuado su imparable caída hasta llegar a los 16.000 dólares (hace dos años estaba en 68.000). Por otro lado, Genesis, una firma prestamista de criptomonedas, llegó a congelar los retiros de dinero.

La misma Binance está en apuros. Hoy se ha sabido que crecen las dudas sobre la estabilidad real del principal exchange cripto. Y es que Los informes sobre sus reservas no convencen: al ser una empresa privada que no cotiza en bolsa, Binance no tiene la necesidad de ofrecer auditorías financieras exhaustivas. Sí ha ofrecido sus distintos informes de transparencia y reservas.