Binance y Celsius congelan las transacciones de critpmonedas. En vez de estabilizarse provocan una mayor caída de su valor

Ayer fue un día catastrófico para el mercado de las criptomonedas a nivel mundial, siguiendo la tendencia de los últimos meses que nos ha demostrado que, aunque las criptomonedas se vendieran como un modelo económico alternativo, están totalmente supeditadas a la marcha de la economía mundial y a las decisiones políticas. También se ha demostrado que la descentralización del bitcoin siempre fue un mito.

En el contexto de ayer, en las plataformas de Binance y Celsius se congelaron las transacciones. Hay que recordar que Binance es la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, mientras que Celsius es una plataforma de préstamos de criptomonedas.

Pues bien, la paralización de las transacciones no ha conseguido encontrar cierta estabilidad y ha llevado a una mayor caída del valor de las propias criptomonedas de ambas plataformas. Por lo que los inversores han visto que no tenían la opción de decidir si retirar sus activos o dejarlos a ver qué pasa, mientras veían caer en picado el valor de su dinero.

Cabe decir que, según las informaciones aportadas por ambas plataformas, parece ser que la congelación de las transacciones en Celsius sí ha sido intencionada, mientras que en Binance podría deberse a un problema técnico.

El CEO de Binance dijo ayer en su perfil de Twitter que el problema se iba a resolver en unas horas para luego decir que tardarían más tiempo en ponerle una solución. La plataforma dijo, tras más de tres horas de parón, que sí se podían retirar bitcoin, solamente. No el resto de las monedas.

Temporary pause of $BTC withdrawals on #Binance due to a stuck transaction causing a backlog. Should be fixed in ~30 minutes. Will update.



Funds are SAFU.