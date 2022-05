Implosión de las criptomonedas: LUNA cae un 99% y su subreddit se llena de mensajes suicidas (y el Bitcoin, por debajo de 27.000$)

"Bitcoin se hunde y se asoma al abismo de los 30.000 $ de valoración", afirmábamos hace tres días. Y desde entonces, las cosas no han hecho más que empeorar: esta madrugada la criptovisa más popular ha llegado a cotizar por debajo de los 25.000 dólares, y ahora mismo se encuentra en torno a los 26.700. La cosa no está mejor para el resto de criptomonedas: Ethereum, Solana, XRP o Cardano están cayendo con mucha más fuerza.

% below high Ethereum $ETH : -59% Bitcoin $BTC : -60% Tron $TRX : -62% Binance $BNB : -63% Polygon $MATIC : -80% Avalanche $AVAX : -82% XRP $XRP : -82% Solana $SOL : -84% Litecoin $LTC : -85% Cardano $ADA : -85% Polkadot $DOT : -85% Shiba Inu $SHIB : -85% Doge $DOGE : -90% Terra $LUNA : -99%

Y todo ello mientras la plataforma de criptomoneda Coinbase divulga unos resultados peores de lo esperado, se desploma un 26% en Wall Street, y su CEO reconoce que en caso de "hipotética" quiebra, los inversores tendrían dificultades para recuperar sus inversiones en criptomonedas.

¿Consecuencia? Pánico vendedor, claro. Pero en mitad de este desastre, hay una situación cuyo dramatismo destaca por encima del resto: el de las monedas TerraUSD y LUNA, propiedad de la misma entidad.

Cuando hace tres días abordábamos el descalabro del Bitcoin, analizamos que uno de los factores que estaba influyendo en éste era la reciente desestabilización de una 'stablecoin' —no hace mucho honor al concepto, no— llamada TerraUSD, teóricamente diseñada para mantener paridad con el dólar USA.

Sin embargo, en las últimas horas esta criptodivisa ha llegado a cotizar en 0,22 dólares, y su fundador Do Kwon ha anunciado su disposición a sacrificar su otro token (LUNA) para salvar la stablecoin.

Por supuesto, esto ha provocado que LUNA ya haya caído un 99%, convirtiendo en humo lo que hasta el sábado eran verdaderas fortunas en criptomonedas. Si hace unas semanas esta cripto cotizaba a 120 dólares, ya está por debajo de 1 $.

Sumemos a esto que Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas, ha suspendido temporalmente las retiradas de LUNA alegando que estaban congestionando la red, lo que ha impedido vender a muchos usuarios que pretendían huir de la masacre bursátil.

Así, los que invirtieron su dinero en esta criptomoneda —a la que muchos habían situado como una de las 10 criptomonedas más valiosas— han empezado a congregarse en el foro dedicado a la misma en Reddit para llenarlo con multitud de usuarios relatando haber perdido todos sus ahorros de la noche a la mañana.

La creciente desesperación de los mensajes ha provocado, de hecho, que los administradores del subreddit se hayan visto obligados, finalmente, a cerrar las publicaciones y poner como fijados —para aumentar su visibilidad— los 'teléfonos de la esperanza' estadounidenses por la cantidad de usuarios (tiene 44.000 miembros) que afirmaban estar considerando el suicidio:

"He perdido más de 450.000 dólares, no puedo pagarle al banco. Perderé mi casa pronto y me convertiré en un 'sin techo'. El suicidio es la única salida para mí".