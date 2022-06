La descentralización del bitcoin siempre fue un mito: la mayoría del minado en los 2 primeros años lo hacían 64 personas

Hace tiempo que el creador de Dogecoin, la moneda que surgió de un meme, afirmó que las criptomonedas son una estafa. "Están controladas por un cártel de ricos", fue la advertencia de Jackson Palmer. Y, de hecho, en 2021, se calculaba que 10.000 personas controlan un tercio de todos los bitcoins que hay en el mundo.

Y también hace unos días vimos cómo estas criptomonedas que presumían de su independencia y descentralización están realmente supeditadas a la marcha de la economía mundial y de las decisiones políticas, como cualquier otra moneda. Ahora, el que se ha denominado como el estudio académico más importante del mundo cripto hasta la fecha confirma que la descentralización del bitcoin siempre fue un mito.

Alyssa Blackburn, científica de datos de la Universidad Rice, ha publicado los resultados de una investigación que ha llevado a cabo durante años, con otro grupo de científicos de seis universidades de todo el mundo, sobre bitcoin. Y en sus orígenes ya se pudo ver que la descentralización de esta moneda era más una filosofía que algo real.

64 agentes para la mayoría de bitcoin

En los comienzos, según el informe publicado por The New York Times, "un pequeño grupo de propietarios anónimos" colaboró para no interferir en el devenir del bitcoin. Aunque el hecho de que sean anónimos "reduce la cooperación generalizada".

Durante aquellos años, concretamente desde enero de 2009, cuando Satoshi Nakamoto (nombre ficticio que aún no se sabe a quién pertenece) lanzó el Bitcoin hasta el 9 de febrero de 2011, cuando el precio alcanzó un dólar, la red estuvo en manos de un grupo de 64 agentes que minaron la mayoría del Bitcoin. Hasta ahora se calculaba que habría al menos mil personas en este proceso de minado inicial.

Con esto, se ha concluido que a menos mineros, más posibilidades de que un pequeño grupo de personas consiga acuerdos para intentar dominar toda la red. Se calcula que en los primeros años del bitcoin un grupo de unas cinco personas tenían poder suficiente para lograr dominar la red.

Y se cree que en 2010, en diversas ocasiones, un solo minero (uno de los primeros en usar una GPU para minar), podría haber llevado a cabo él solo ataques para hacerse con mayor control sobre el bitcoin. Aunque en general, las investigaciones apuntan a un ambiente sano generalizado para no hacer esto.

El anonimato del bitcoin

Otro punto interesante de esta investigación publicada esta semana es que estos científicos de datos lograron identificar a la mayoría de estas 64 personas que supuestamente son anónimas. O, al menos lo son de cara a la opinión pública e incluso a las fuerzas de seguridad.

Los investigadores explican que no han identificado los nombres de ninguno de los 64 mineros, pero advierten que si alguien lo hiciera, la privacidad de muchos usuarios se vería comprometida. El estudio explica que el 99% de las direcciones de bitcoin desde su creación hasta 2017, se pueden seguir con un máximo de seis transacciones desde uno de estos 64 agentes iniciales.

Si una agencia gubernamental determina la identidad de estos 64 agentes, podrían eliminar el anonimato de casi cualquier dirección de bitcoin, de acuerdo con los expertos. Por ahora, Europa, ya se ha planteado que las carteras de criptomonedas dejen de ser anónimas para evitar así el lavado de capitales.