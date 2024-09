Muchos CEOs y millonarios duermen poco para ser más productivos. La ex mujer de Bill Gates dice que son "muy tontos"

Desde pequeños siempre nuestras madres o nuestras abuelas nos han recordado de la necesidad de dormir para poder trabajar o estudiar mejor. Incluso la ciencia ha demostrado que hay que dormir las horas necesarias para que se produzcan diferentes procesos que solo ocurren de noche como la activación del sistema glinfático. Y es que precisamente ser un auténtico búho puede acarrear diferentes consecuencias para la salud que son graves.

Pero aunque la lógica marca que debemos estar más descansados para ser más productivos, son muchos los grandes directivos de compañías de éxito que apuestan por romper el dogma de tener que dormir ocho horas. Por el contrario, tratan de dormir lo menos posible para ser lo más productivos posible. Elon Musk o Bill Gates son algunos de los nombres que tienen esta filosifía, aunque la ex mujer de este último creen que esto es una tontería.

Un vistazo a… El MONITOR de PRODUCTIVIDAD PERFECTO TODO lo que hay que saber Xataka TV

La ex esposa de Bill Gates comienza a ser dura con los CEO que duermen poco

Melinda French Gates, ex mujer de Bill Gates, ha afirmado recientemente a traves de Vanity Fair que su objetivo es dormir siempre entre siete y ocho horas. Aquí quiso arremeter duramente contra los CEOs que apuestan por dormir unas pocas horas cada noche. Entre los que se incluye su propio marido. Va muy allá al afirmar que es "tan tonto" maximizar la productividad a cambio de sacrificar las horas de descanso.

Bill Gates es uno de los que acabó influenciado en su juventud por el resto de grandes magnates para no dormir, hasta llegar a afirmar que es algo qu ele da "perezca y es innecesario" tal y como relató en su podcast 'Unconfuse Me with Bill Gates'. Y es que su obsesion con la productividad era tal que incluso llegaba a merodear el parking para saber qué empleados estaban trabajando y cuáles se habían ido.

"Microsoft era un entorno de mucho estrés porque Bill conducía a los demás tan duro como él mismo. Se estaba convirtiendo en el capataz que merodeaba por el parking los fines de semana para ver quién había llegado”. Así relataban esta experiencia que llegaba a ser tan desagradable para poder medir el rendimiento de los empleados. Aunque acabó viendo que no era la mejor forma de hacerlo.

Elon Musk es sin duda uno de los nombres más conocidos a día de hoy y que cuenta con tres grandes empresas: X, Tesla o SpaceX. Esto le hizo dormir muy pocas horas para poder mucho más productivo, e incluso dormir debajo de su propio escritorio para no perder el tiempo que había hasta su casa. Aunque ahora ha mostrado su intencion de dormir seis horas.

Si nos vamos al pasado, uno de los grandes directivos que hizo cambiar totalmente el paradigma tecnologico fue Steve Jobs. Una personalidad que era cuando menos curiosa, al igual que su agenda de la que se ha hablado en numerosas ocasiones. Una agenda que le dejaba entre cuatro y seis horas para poder dormir tras despertar a las 6:00.

Entre otros CEOs, destaca tambien el de PepsiCo, Indra Nooyi, que alardeaba de dormir únicamente cuatro horas al irse a la cama a la media noche y despertarse a las cuatro de la mañana. E incluso el propio Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, también afirmaba que solo necesitaba en torno a cuatro horas de sueño.

Todas estas personalidades para la ex esposa de Bill Gates son auténtico incrédulos. Ella confía en los estudios como los del CDC que apuntan a la necesidad de al menos siete horas de sueño para los adultos de 18 a 60 años. Todo para evitar enfermedades que pueden llegar a ser graves en diferentes órganos de nuestro cuerpo.

Imágenes | Wikipedia Wikipedia Quin Stevenson

En Genbeta | Bill Gates ha relatado cómo consiguió llevar a Microsoft al estrellato: "enfoqué mi vida sólo en un único trabajo"