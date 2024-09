Bill Gates ha relatado cómo consiguió llevar a Microsoft al estrellato: "enfoqué mi vida sólo en un único trabajo"

La trayectoria de Bill Gates ha sido analizada por muchos fanáticos de la tecnología o del mundo empresarial que sueñan en algún momento en seguir sus pasos que le llevaron al éxito. En su caso, nadie se podía esperar, ni el mismo, que tras abandonar la universidad y fundar Microsoft iba a llegar al estrellato con una valoración mil millonaria detrás de su creación.

Tal y como ha reconocido a una entrevista a la CNBC Gates no buscaba el éxito porque le parecía algo aburrido. Solo estaba preocupado por si su código era bueno o si su empresa iba a poder mostrar al mundo entero el potencial de los ordenadores. Pero lo que tenía claro es que quería centrar su vida solo al software como si fuera un trabajo más. Pero al final tuvo que saltar del software al mundo empresarial por su enorme éxito.

La misión que tenía tanto el como el cofundador de Microsoft Paul Allen era crear software de calidad que acercara los ordenadores a todo el mundo. Es decir, que se creara el efecto de tener un ordenador personal en cada hogar. Lo explicaba de la siguiente manera:

Nuestra frase era 'una computadora personal en cada escritorio y en cada hogar', lo que suena aburrido hoy en día, pero en ese entonces [era] una locura

Detrás de este objetivo tan ambicioso para la época, en la que también se tenían que bajar los precios del software y del hardware para hacerlo accesible, no sabía que existía una forma de ganar grandes cantidades de dinero. Y es que abogaba por un precio justo de los usuarios hacia los desarrolladores para que estos últimos pudieran seguir generando un producto sólido.

Pero... ¿Cuál es el secreto de Bill Gates para haber conseguido crear un auténtico titán empresarial con Microsoft? Reconoce que focalizó toda su vida "solo en un trabajo" que era crear software para el consumo de cualquier usuario. De esta manera, afirma que "Todo fue Microsoft, todo el tiempo durante mis 20 años... mi visión del éxito estaba muy centrada en Microsoft".

Al final focalizarse tanto en su trabajo, aunque puede que sacrificando otros muchos aspectos de su vida, ha logrado llevar a Microsoft a donde está ahora mismo. Tras su retirada de la compañía, sí que ha dedicado tiempo a aprender muchas más cosas fuera de la tecnología que es donde dedico todo su tiempo. Ya le hemos visto hablar del clima, física, biología e incluso ha protagonizado un documental en Netflix.

Pero como decimos, reconoce que durante su época laboral en Microsoft no tuvo un buen equilibrio entre el trabajo y la vida. Es por ello que ahora aconseja siempre "tomarse un descanso cuando se necesite" a los estudiantes universitarios. Afirmó que "A mis 20 años, no creía en los fines de semana y las vacaciones. Entonces, eso estaba un poco fuera de control, cómo me esforcé".

Ahora el éxito por él pasa por aportar al mundo. De esta manera, se ha comprometido a regalar prácticamente toda su fortuna en 20 años a través de diferentes iniciativas sociales como su propia fundación. Tiene como objetivo ayuda a frenar el cambio climático o aportar en la investigación contra la malaria. Un trabajo que reconoce está entusiasmado por hacer siempre que la salud se lo permite.

