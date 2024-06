A Bill Gates le pidieron programar los horarios de su instituto y vaya si lo hizo: sin clases los viernes y en los grupos con más chicas

Que Bill Gates es una de las mentes más brillantes de su generación y del panorama tecnológico mundial no es ninguna sorpresa. Pero, así como a otros líderes dieron algunos rodeos hasta encontrar su destino, sirva como ejemplo el problema que llevó a Jeff Bezos a cambiar de rumbo y de allí nacería Amazon, Gates tiene claro que sus días de instituto sentaron las bases para acabar fundando Microsoft.

Bill Gates estudió en Lakeside por sugerencia de sus padres. En palabras del fundador de Microsoft, esa era una escuela para chicos uniformados con corbata y chaqueta donde llamaban "maestro" a sus profesores y acudían a la capilla todas las mañanas. Pero le dio una oportunidad, hizo los exámenes de acceso y entró.

Paul Allen y Bill Gates fundaron Microsoft, pero primero formaron el grupo oficial de programadores de Lakeside

Bill Gates empezó sus clases allí a finales de los 60 como estudiante de séptimo grado en un momento en el que un grupo de profesores se asociaron para crear una terminal en el campus. Huelga decir que en aquellos tiempos lo de la informática era algo novedoso, tanto para el profesorado como para estudiantes, por lo que lo de meterse con un ordenador daba bastante respeto. Pero en lugar de cerrar la terminal o restringir su uso, en Lakeside la abrieron a cualquiera.

De hecho, Gates explica que la experiencia adquirida tanto por él como por Paul Allen les dio alas para 'iniciar una empresa basada en una idea en la que nadie más estaba de acuerdo: que los chips llegarían a ser tan potentes que los ordenadores y el software se convertirían en una herramienta de uso diario en cada escritorio y en cada hogar', cuenta para Gates Foundation. El resto, es historia de la informática de la mano del sistema operativo que reina desde hace décadas, Windows. De la importancia de las relaciones humanas en el desarrollo del individuo, la semilla de su filantropía actual.

El profesorado de Lakeside desafiaba los conocimientos y las ganas de aprender de Gates y Allen, algo de lo que deja constancia el fundador de Microsoft con anécdotas como la de Ann Stephens, una profesora de inglés que le dio sus diez libros favoritos y su tesis o la insistencia de su profesor de química para que entrara al laboratorio a experimentar, pero si hay un área donde marcó la diferencia, esa fue la informática. Asociado con su gran amigo Kent Evans y Paull Allen conformaban el grupo oficial de programadores de Lakeside.

Cuando estaba en décimo grado, explica para Time que ya impartía clases de informática y aceptó el reto que Lakeside le puso encima de la mesa: elaborar un horario de clases computerizado para el instituto. De acuerdo con Bill Gates, fue una aventura compleja y gratificante.

No solo trazó un programa que cumplía con su objetivo, sino que tenía una función secreta: inscribirle en aquellas clases en las que casualmente había más chicas y coincidía con las que le interesaban porque bueno, a ese Bill Gates en plena adolescencia no solo le interesaban los ordenadores. La guinda del pastel era que casualmente, no tenía clases los viernes.

Portada | Global Panorama

