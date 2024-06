Bill Gates admite un grave error de su pasado para evitar que los jóvenes lo repitan. Y da otros cuatro consejos muy valiosos

Todo lo que nos cuenta Bill Gates suele causar mucho interés. Al fin y al cabo es uno de los hombres más ricos del mundo gracias a sus grandes emprendimientos y, además, con el paso de los años ha seguido siendo una persona muy activa en muchos ámbitos.

También llama la atención escuchar cuando habla de sus errores del pasado, con lo que tiene el objetivo de ayudar a otras personas a evitarlos. En esta ocasión vamos a hablar de algo que comentó en la graduación de la Universidad de Arizona del Norte, donde fue invitado a hablar a los recién graduados y graduadas.

Ese discurso lo ha compartido en su blog GatesNotes bajo el título de "5 cosas que me hubiera gustado escuchar en la graduación que nunca tuve" (recordando que él nunca tuvo una graduación porque dejó la universidad después de tres semestres para fundar Microsoft). Gates recordó que ha dado discursos en Harvard en 2007, y otro en Stanford en 2014.

Y en este tercero, hace ahora un año, para los graduados de ingeniería forestal y de ingeniería de Universidad del Norte de Arizona recordó que tienen una enorme particularidad. Antes de que la mayoría de completaran su primer año de universidad, llegó una pandemia única que cambió la vida (y el aprendizaje) tal y como lo conocíamos.

Un error a evitar

De los cinco consejos que ha dado, el último es algo de lo que se arrepiente. Como ya ha dicho en otras ocasiones, le tomó mucho tiempo aprender que no eres un holgazán si te tomas un respiro. "Cuando tenía tu edad, no creía en las vacaciones. No creía en los fines de semana. Empujé a todos los que me rodeaban a trabajar muchas horas".

Recordó la chocante anécdota de que en los primeros días de Microsoft, él realizaba un seguimiento de quién salía temprano y quién se quedaba hasta tarde revisando los coches aparcados frente a las oficinas de la empresa. "Pero a medida que crecí, y especialmente cuando me convertí en padre, me di cuenta de que en la vida hay más que trabajo" y recomienda a la gente tomarse el tiempo para nutrir sus relaciones, celebrar sus éxitos y recuperarse de sus pérdidas.

Nuestra vida no es obra de un solo acto

Lo primero es que tu vida no es una obra de un solo acto. Aludiendo a que probablemente las personas recién graduadas sientan en ese momento mucha presión para tomar las decisiones correctas sobre su carrera, hay que pensar que esas decisiones no han de ser para siempre, ni mucho menos.

No solo está bien cambiar de opinión o tener una segunda carrera... puede ser algo muy bueno.

Confundirse es natural

El segundo consejo que le gustaría haber escuchado en su graduación es que nunca se es demasiado inteligente para confundirse. "Pensé que sabía todo lo que necesitaba saber cuando dejé la universidad. Pero el primer paso para aprender algo nuevo es aceptar lo que no sabes, en lugar de centrarte en lo que sí sabes".

En algún momento de tu carrera, te encontrarás enfrentando un problema que no puedes resolver por tu cuenta. "Casi todo lo que he logrado se debe a que busqué a otras personas que sabían más. La gente quiere ayudarte. La clave es no tener miedo de preguntar". Steve Jobs también habló de pedir ayuda abiertamente y de tú a tú a gente para conseguir las cosas que alguien necesita para seguir adelante con sus proyectos.

Buscar trabajos que tengan grandes fines

Su otro consejo es decantarse por un trabajo que resuelva un problema importante. "Cada día surgen nuevas industrias y empresas que le permitirán ganarse la vida y marcar la diferencia, y los avances en ciencia y tecnología han hecho que sea más fácil". Ya hemos visto cómo la gente joven

Ya hemos visto que esto es algo realmente importante para la Generación -Z y su satisfacción personal.

Cuidar de las amistades

"No subestimes el poder de la amistad" afirma Gates y recuerda que cuando estaba en la escuela, se hizo amigo de otro estudiante que compartía muchos de sus intereses, como las novelas de ciencia ficción y las revistas de informática.

Era Paul Allen y fundaros Microsoft juntos. La gente que vamos conociendo "son tu red. Sus futuros cofundadores y colegas. Una gran fuente futura de apoyo, información y asesoramiento".

