Elon Musk despide a la creadora de Twitter Blue, que durmió en la oficina para estar siempre disponible, y a casi todo su equipo

La sangría de despidos de un Twitter con una plantilla cada vez más recortada , continúa. En esta ocasión, Elon Musk ha decidido prescindir de la directiva que llegó a compartir imágenes de ella durmiendo en la oficina para mostrar su compromiso con las nuevas exigencias de Twitter tras la llegada del nuevo CEO a la empresa portando un lavabo . Destaca que ella desarrolló el servicio que el magnate más quería: Twitter Blue .

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD