Hay gente subiendo películas enteras a Twitter. Y el sistema no las está eliminando

Eran muchos los malos augurios que se presentaban en Twitter tras la compra realizada por Elon Musk. Muchas personas estaban convencidas de que le quedaba pocas horas de vida debido precisamente a la falta de personal, obligando a estos a descargar toda tu información de Twitter. Pero a día de hoy esto es algo que no ha ocurrido, aunque se están notando alguna de estas grietas que se han ido presentando.

Esto es algo que ha quedado demostrado desde anoche, cuando en la red social comenzaron a aparecer vídeos con derechos de autor que no eran eliminados por la plataforma. En concreto, un usuario se hizo viral por publicar la película completa de 'The Fast and Furious Tokyo Drift' en un hilo de 50 tweets sin que se viera afectada la integridad de la cuenta. Esto ha hecho pensar que los sistemas de moderación están comenzando a fallar.

Twitter se está llenando de contenido con copyright

Esta misma mañana este hilo de vídeos se ha encontrado oculto, apareciendo un mensaje que decía 'este medio no se puede mostrar'. Esto se traducía en que los archivos multimedia estaban ocultos, pero la cuenta se mantenía abierta. Pero finalmente alguien de manera manual, y no haciendo uso del sistema de copyright, ha suspendido la cuenta. Si bien, algo que parece bastante probable que esté roto es la opción de seguir accediendo a algunos clips de estas cuentas que están suspendidas y visualizar las películas.

De manera normal, el hecho de que un vídeo sea borrado por infringir estas políticas de derechos de autor mostraba precisamente un mensaje alegando esta infracción para retirar el vídeo. Pero en esta ocasión no se ve un mensaje como este que esperábamos, sino uno completamente genérico.

Es por ello que se está pensando en estos momento que este vídeo fue suspendido porque se hizo viral, y alguien en las oficinas lo bloqueó de manera manual. Un fallo técnico que es de realmente temido, ya que en la actualidad no quedan ingenieros suficientes para poder resolverlo. Tras indagar en la red se ha podido detectar, por ejemplo, que un usuario subió un hilo con la película Hackers y sin hacerse viral ha conseguido conservar el hilo de tweets con los vídeos, hasta anoche que se terminó eliminando también.

Igualmente el hecho de que este sistema de verificación está roto es una simple especulación. Otros usuarios de la red social han informado que el bot de copyright únicamente salta cuando suena música y los rastrea cada cierto tiempo. Por ejemplo, grandes empresas como por ejemplo Hollywood no cuentan en la actualidad con este tipo de bots para tumbar sus películas que se publiquen sin autorización.

Lo que parece claro es que la única forma que existe en la actualidad para poder tumbar un contenido con copyright es la denuncia manual. En este caso, un empleado de la red social podrá vetarlo y cerrar la cuenta que lo haya subido. Si bien, el hecho de que en la actualidad haya una plantilla reducida puede hacer que el personal se vea superado. De esta manera, si ves en Twitter un gran hilo con una película o serie no te extrañe porque es algo que está ocurriendo con mucha frecuencia.

Vía | Forbes