Elon Musk está obligando a elegir: o trabajas mucho y muchas horas o te vas a la calle. Los empleados tienen un día para decidir

Los trabajadores de Twitter- o los que quedan tras varias cribas masivas en las últimas semanas y otros despidos recientes- viven recibiendo noticias inesperadas sin freno (o simplemente el susto de saber que ya no están en la plantilla cuando ven el acceso a su mail y sus servicios cancelado). Pues hoy los trabajadores se han levantado con un ultimátum.

Durante la noche, el autonombrado CEO de Twitter Elon Musk envió un mail a sus empleados preguntando si están dispuestos a apostar por un "Twitter 2.0", el cual se traduce en jornadas laborales "extremadamente duras" de muchas hora y alta intensidad.

La gente tiene que hacer clic en "sí" para confirmar que se compromete con este cometido antes de las 5pm ET de mañana, de lo contrario obtendrán 3 meses de compensación por despido, y a la calle, como ha resportado el ex ingeniero de Uber Gergely Orosz, que ha estado informando sobre los cambios internos de Twitter esta semana.

Scoop: Elon Musk just sent an email to all staff outlining "Twitter 2.0", writing it will"need to be extremely hardcore". Long hours, high intensity.



People need to click "yes" to confirm being part of this by 5pm ET tomorrow, else they get 3 months severance. More details: