Elon Musk se autonombra CEO y explica las novedades de Twitter Blue: costará 8 dólares y verificará tu cuenta

Elon Musk ha tardado muy poco tras comprar Twitter para revolucionar la empresa, y muchos anuncios lo está haciendo como ya acostumbra a hacerlos en Tesla: a través de un tweet. El nuevo dueño Twitter ha informado que está dispuesto a cobrar mes a mes para tener el verificado y el precio será 8 dólares, "aunque la gente se queje".

Esta función de verificación estará dentro de Twitter Blue, agregando otras novedades relevantes para poder justificar el precio que tiene. En la actualidad este servicio está disponible por 4,99 dólares al mes, pero pasará a costar 8,99 dólares al mes, aunque se ajustará a cada uno de los países dependiendo de su poder adquisitivo.

Otra decisión polémica que ha tomado ha sido disolver el consejo de administración de Twitter, para autoproclamarse CEO de Twitter y así ostentar todo el poder. Esta información se envió a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, siendo el resultado de una de las partes del acuerdo. Si bien, es posible que esta situación sea temporal y en las próximas semanas se nombre un nuevo equipo de dirección.

Además de la posibilidad de obtener la verificación de la cuenta, esta suscripción también dará prioridad en respuestas, menciones y búsqueda a todos los que paguen. El propio Elon Musk cree que esto es necesario para poder combatir el spam y las estafas. Esto se debe a que todos veremos los tweets de manera prioritaria de aquellos que pasan por caja y se verifican con sus datos. Esto desecha las cuentas falsas, aunque pueden quedar algunos flecos por cubrir como ocurre siempre en internet.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8

A esto se sumará también la posibilidad de subir vídeos y audio más largos e incluso reducir la visualización de anuncios a la mitad. Sin duda son opciones que tratarán de enganchar a los usuarios a este plan de suscripción, haciendo que la red social tenga una nueva fuente de ingresos, haciendo que no dependa únicamente de los anunciantes.

Según el propio Elon Musk este aumento en las ganancias podría permitir recompensar económicamente a todos los creadores de contenido. La cuestión que queda en el aire es el cuándo vamos a ver este nuevo sistema implementado. Lo que se puede conocer a día de hoy es que Musk ha metido mucha presión a sus nuevos ingenieros para encontrar la forma de implementar este nuevo sistema de verificación si aprecian su puesto de trabajo.

La idea original que se planteaba es que el precio de este sistema fuera de 20 dólares al mes. Pero esto generó numerosas críticas en la red social por grandes personalidades como por ejemplo Stephen King. Este dijo literalmente: “¿20 dólares al mes para mantener mi marca azul? A la mierda, deberían pagarme a mí. Si eso se instituye, me iré como Enron”. Tras estas críticas Elon Musk tuvo que recular y ahora se plantea la suscripción de 8 dólares tras admitir oficialmente los rumores.

Otra personalidad que ha respondido a Elon Musk, y que ha recibido respuesta, ha sido el streamer Rubius. Este ha planteado en Twitter que es muy posible que diferentes estafadores obtengan el verificado y después se cambien el nombre de usuario para hacerse pasar por otra persona. Afirma que con este cambio se puede llegar a perder la garantía que ofrece el tick azul de que una persona es quien dice ser.

What happens when a random user pays $8 and changes his Display Name to Elon Musk, using your same profile pic and starts tweeting like he's you?



Verified checkmarks exists so people know they follow the real person.