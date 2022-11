Twitter se hunde en el caos con el nuevo sistema de verificado de Elon Musk: muchas cuentas falsas lo usan para causar confusión

No han pasado ni 24 horas desde que los suscriptores a Twitter Blue pueden obtener el tick azul de verificado y ya hay toda una oleada de trolls inundando la red social. Tras ponerse Elon Musk al mando de Twitter, las cosas han cambiado rápido. Miles de trabajadores despedidos, y un sistema de verificación confuso, son algunos de los titulares de la última semana. Tal y como ya aseguró el magnate, durante los próximos meses harán un montón de cosas estúpidas, pero sostiene en que, de todas ellas, se quedarán con lo que funciona.

Por el momento, lo que no funciona del todo bien es el nuevo sistema de verificación de Twitter. Horas después de ponerse en marcha, ese segundo indicador de 'Oficial' para diferenciar a aquellos que tenían el tick verificado por Twitter Blue de los que no, pasó a mejor vida. Sin embargo, las consecuencias de conseguir fácilmente el verificado ya están aflorando en la red social, dejándonos tweets para enmarcar.

"Estoy pidiendo oficialmente un cambio. Gracias Lakers por todo el apoyo estos años. A por cosas más grandes y mejores". Este era el mensaje que mandaba LeBron James hace escasas horas en Twitter. O al menos sé que es LeBron James porque tiene el tick de verificado, ¿no? Creo que este ejemplo expone de forma precisa el problema. Y es que cualquiera que pague los ocho dólares de suscripción a Twitter Blue recibirá el tick de verificado en la plataforma.

Suplantar la identidad nunca fue tan fácil. Y es que al poco tiempo de cambiar el sistema de verificación, la red social se ha inundado de cuentas parodia con el tick de verificado. '@KINGJamez' solo ha sido una de las miles de cuentas que han intentado gastar una pequeña broma. El Mario más caótico también ha salido a la luz tras el tweet de una cuenta parodia de Nintendo of America, así como otras tantas como Valve, o el propio Jesucristo.

Si bien han sido ejemplos para amenizarnos la mañana, lo cierto es que, dejando a un lado las inofensivas mofas, esto puede suponer un grave problema para la plataforma por cómo está ahora el sistema de verificación. La cantidad de retweets y 'me gusta' de todos los ejemplos mostrados son prueba de que muchos usuarios se han creído estas bromas, a pesar de los errores en el nombre de las cuentas, y esto es un punto que favorece la desinformación en la plataforma.

Can't imagine why all the advertisers are pulling out of Twitter lmao pic.twitter.com/pg55WXkxhS