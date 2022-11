Elon Musk explica cómo funcionará Twitter en los próximos meses: "Haremos muchas cosas tontas. Nos quedaremos con lo que funcione"

"Tened en cuenta que Twitter hará muchas cosas tontas en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no". Así de claro ha hablado Elon Musk, en un tuit publicado esta tarde en la cuenta personal del CEO de Twitter. Y no, no estaba hablando (sólo) de su decisión de despedir a la gente un viernes y readmitir temporalmente a una parte de ellos el lunes siguiente.

Parece que el método de 'prueba y error' será la tónica habitual durante este inicio de mandato de Musk al frente de la red social. Y es que, si hace unas horas te decíamos que sólo había logrado crear más confusión creando otra verificación más cuando pretendía reformar el sistema actual, ahora Elon ha anunciado que 'simplemente' acaba de 'cargarse' esta nueva verificación extra:

Después añadió un mensaje en el que afirmaba que el "check azul será el gran nivelador", una referencia a un tuit previo en el que criticaba esta funcionalidad alegando que había servido para separar a los usuarios en "señores y campesinos".

Y justamente después de eso, aunque en otro hilo, Musk tuiteó sobre las "muchas cosas tontas" que hará su nueva compañía. El tuit en cuestión no hacía referencia ni a la polémica del check azul ni a ninguna otra, pero...

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.



We will keep what works & change what doesn’t.