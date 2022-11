Elon Musk quiso cambiar el sistema de cuentas verificadas de Twitter. Solo ha acabado creando confusión con otra verificación más

El Twitter de Elon Musk continúa con sus cambios constantes. La ejecutiva de producto de la red social, Esther Crawford (que duerme en las oficinas para poder realizar todos los cambios que quiere el magnate a tiempo), reveló detalles sobre el funcionamiento del nuevo esquema de verificación de la red social.

Ya sabíamos que cualquier usuario que pague 7,99 dólares al mes por Twitter Blue, el producto de suscripción de la compañía, lucirá la marca de verificación o check azul. Por otro lado, ahora conocemos que algunas cuentas originalmente verificadas pronto lucirán una etiqueta "oficial". Lo que no especificó la directiva es qué se necesita para obtener el estatus de "oficial".

Elon Musk, que actualmente ejerce de consejero delegado y único director de Twitter, ha sido siempre muy crítico con el sistema de verificación tradicional de Twitter, que otorga un check a usuarios notables o más reconocidos y que, por ello, son más susceptibles de ser suplantados.

Históricamente, la marca de verificación azul permitía a otros usuarios de Twitter saber que una cuenta en la red social, y sus contenidos, procedían de la persona u organización que aparecía en ese perfil de Twitter. Otras redes sociales, como Facebook e Instagram de Meta, tienen sistemas de verificación similares.

Bajo la dirección de Musk, la nueva marca de verificación azul de Twitter funcionará como una insignia de que la persona realiza un pago de suscripción mensual. De este modo Musk quiere que la plataforma dependa menos de los anunciantes (muchos han paralizado la inversión en publicidad a la espera de ver qué sucede) y genere más ingresos con las suscripciones.

Crawford especificó que suscribirse a Twitter Blue y obtener la marca de verificación de la empresa ya no requerirá la verificación de la identidad. "Mucha gente ha preguntado cómo se podrá distinguir entre los suscriptores de Twitter Blue con marcas de verificación azules y las cuentas verificadas como oficiales, por lo que vamos a introducir la etiqueta "Oficial" en determinadas cuentas", cuando se lance esta función, ha dicho la directiva.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO