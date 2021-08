Por qué es bastante difícil que Twitter verifique tu cuenta algún día, incluso si cumples los requisitos

Conseguir que tu cuenta de Twitter llegue a ser verificada es casi una misión imposible. Este año, en mayo, la red social reabrió su proceso de verificación pública por primera vez tras estar en suspenso durante unos 3 años y medio.

Tras eso, Twitter pausó el proceso y lo reabrió de nuevo unas semanas más tarde. Pues bien, sorprendentemente, la red social ha vuelto a pausar el acceso a la verificación y esta vez no ha explicado exactamente qué ha pasado.

La cuenta oficial de Twitter Verified de la compañía tuiteó en su perfil que detenía temporalmente el acceso a la verificación una vez más para realizar mejoras en el proceso de solicitud y revisión. Hay que recordar que hace unas semanas, en julio, la empresa verificó seis cuentas falsas que supuestamente empezaron a enviar spam en coreano y esta podría ser la causa de este parón.

En el pasado, cuando cerró este proceso por primera vez, la red social registraba casos graves en su historia de verificaciones como contar en esta lista "VIP" con personas como el supremacista ultraderechista Jason Kessler. La polémica no se hizo esperar cuando los usuarios comprobaron que muchos ultraderechistas estaban verificados (lo que siempre muestra una aprobación a lo que la cuenta publica).

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.



For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.