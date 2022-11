Elon Musk dijo algo sobre Twitter en Android, un trabajador le corrigió y al rato estaba despedido. Y no es el único caso

Las malas formas de Elon Musk desde que tocase Twitter se coronan con lo sucedido hace unas horas. Ha despedido a un trabajador de Twitter, experto en Android, a través de la red social, en cuestión de minutos. El motivo: que el empleado corrigió al magnate por una información que compartió en su perfil privado de la red social.

Eric Frohnhoefer que, ahora mismo, ya se define como ex empleado de Twitter en su "bio" de la plataforma, le respondió a Musk que ha pasado alrededor de 6 años trabajando en Twitter para Android "y puedo decir que esto no es correcto".

El comentario aludía a un tuit de su gran jefe donde el CEO de la firma afirmaba que "me gustaría disculparme por la lentitud de Twitter en muchos países. La aplicación está haciendo más de 1000 RPCs (llamada a procedimiento remoto) en lotes sólo para mostrar una línea de tiempo".

Según el ingeniero especializado en Android, "las aplicaciones no hacen llamadas RPC", como sugería el tuit de Musk.

"Está despedido"

Poco más más tarde, Musk tuiteó en esta misma conversación; "Él está despedido" como respuesta a un usuario que dijo que con estas actitudes igual no quería a esta persona en su empresa. Hay que decir que Frohnhoefer le dijo a su jefe que si tenía dudas de algo podía consultar con antiguos trabajadores de la firma por Slack o mail (es una ironía porque las personas despedidas vieron rápidamente su acceso cortado a sus los sistemas y herramientas de comunicación de la empresa).

Cinco horas después de este comentario del líder de Tesla, anoche, Frohnhoefer compartió en su perfil que, efectivamente a él también se le había bloqueado el acceso a sus cuentas en la compañía.

Esto es algo que ya han sufrido sus compañeros en las dos últimas semanas: tanto con los primeros despidos colectivos (que fueron de forma tan apresurada que, unos días más tarde, Twitter tuvo que pedir a algunas de estas personas volver porque son necesarias para desarrollar los planes de futuro del autonombrado CEO de la empresa) como este fin de semana cuando, en domingo, muchos vieron que no podían acceder a Slack y así se enteraron de que estaban despedidos.

Tras esto, el experto en Android (que en su bio ya avisa de que está abierto a nuevas oportunidades de trabajo) dijo en una entrevista que le hizo Forbes que "el equipo de Elon Musk son una banda de cobardes".

Este no ha sido el único. Poco después una compañera ha anunciado también su despido. Sachee Macaw le replicó a Musk, ante sus quejas por la app lenta, que acaba de despedir a casi toda la infraestructura y dijo que "luego haces algún comentario descarado sobre cómo hacemos el batching" y le alegó que "como si te hubieras molestado en aprender cómo funciona graphql" (GraphQL, un lenguaje de consulta).

you did not just layoff almost all of infra and then make some sassy remark about how we do batching



Esta profesional se muestra claramente enfadada por las políticas de su (ya no) nuevo jefe y también le replicó haberse cagado en su plantilla sin ni siquiera saber "qué coño" hace cada persona mientras luego, "te peleas por recontratar a la gente que has despedido". Poco después, ella misma anunció que estaba despedida.

Esta ingeniera de software ya había publicado en julio "bésame el culo, Elon", mientras el magnate mareaba con la compra o no compra de la plataforma, lo que le llevó a una demanda. Y ahora ha puesto este comentario con un pin para que se mantengan siempre el primero de su perfil.

La profesional dice sentirse orgullosa de lo que su equipo ha contruido en estos años. Hay usuarios que le sugieren a ella y al resto de personas despedidas de Twitter en las últimas semanas unirse para crear otra red social, ya que el conocimiento lo tienen.

Ya hay otros empleados corrigiendo a Musk

Cuando el ingeniero corrigió públicamente a su jefe, antes de ser despedido, hubo un comentario que resaltó. Aunque vino de un perfil con pocos seguidores, un ingeniero le dijo: "deberías informar a tu jefe en privado. Tratar de ponerte por encima de él en público mientras él está tratando de aprender y ser útil te hace parecer un desarrollador egoista". Y este comentario recibió muchos "me gusta".

Obviamente también hubo quien replicó que partimos de la base de que el trabajador ha respondido así a un jefe que ya se ha cargado a media plantilla y de una forma totalmente fría sin respeto hacia estos trabajadores, ya que lo que hizo fue cortar el acceso a sus servicios en muchos casos sin notificación previa.

Tras esto, podemos ver que otros empleados de la firma han decidido probar a seguir los mismos pasos. Un hombre de nombre Jordan, científico de datos en Twitter, como explica en su "bio", también ha corregido al gran jefe en público, tras lo que ha pasado con su compañero. Hace apenas 12 horas, Musk publicaba un gráfico que mostraba una tendencia favorable a la red social.

Jordan respondió: "Estoy en el equipo de Ciencia de Datos de Twitter y puedo decir con certeza que este gráfico tiene una tonelada de fallos en su cálculo". Habrá que ver si Jordan corre la misma suerte que Frohnhoefer.