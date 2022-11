Elon Musk pone fecha para relanzar Twitter Blue tras el caos con el verificado: mayor control, pero sin empleados para hacerlo

Elon Musk se ha propuesto sacar rentabilidad de Twitter a través de diferentes sistemas de pago. Uno de ellos fue una suscripción para obtener Twitter Blue que ofrece diferentes ventajas como por ejemplo el tick de verificado o conseguir subir vídeos de mayor duración. Pero su funcionamiento fue tan caótico tras su lanzamiento que se retiró rápidamente. Ahora, el nuevo dueño de Twitter ha anunciado que lo relanzará el próximo 29 de noviembre "más sólido que una roca".

Este sistema de verificación a través de un pago mensual fue retirado tras su lanzamiento debido a que fue aprovechado por muchos troll para suplantar a grandes empresas. Uno de los casos más sonados fue la suplantación a una farmacéutica anunciando a través de un tweet que iban a poner gratis la insulina. Esto provocó una gran caída en bolsa y la necesidad de anunciar que ese anuncio se realizó con una cuenta que contaba con un nombre parecido y el signo de verificado. Esto provocó además que muchos anunciantes abandonaran la red social.

Esto sin duda marcó un fracaso para un recién estrenado dueño de Twitter que quiso hacer cambios demasiado rápido sin pensar en las posibles consecuencias. Tras retirarlo, el equipo de ingeniería no habrá parado de trabajar en todos estos días incluso llegando a dormir en la propia oficina de Twitter. Ahora, Elon Musk ha querido anunciar al fin una fecha de lanzamiento.

A través de un tweet, Musk ha detallado que el re-lanzamiento de la posibilidad de verificar la cuenta a través de un pago mensual de 7,99 dólares se retrasará más de una semana. En concreto la fecha que se ha publicado ha sido el próximo 29 de noviembre, dándose el margen necesario para tener un servicio "sólido como una roca" tal y como ha afirmado.

With new release, changing your verified name will cause loss of checkmark until name is confirmed by Twitter to meet Terms of Service