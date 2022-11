Desde que llegó Elon Musk a Twitter recibo más spam que nunca, y no soy el único: lo de acabar con los bots va regulinchi

Twitter está pasando por un momento peliagudo últimamente. Tras haber sido adquirida por Elon Musk, todo ha escalado demasiado rápido. Despidos, dimisión masiva, escándalo con Twitter Blue y el verificado, el cierre de sus oficinas... A esto hay que sumarle un problema que todavía no tiene solución : la mayor proliferación de spam y bots.

Si en tu sección de mensajes directos de Twitter te has encontrado alguna vez con multitud de conversaciones de grupo a las que te han agregado, no estás solo. Y es que parece que desde hace unos meses, el problema ha ido a mayores, y los filtros de calidad de la red social no sirven de nada. Sin embargo, aún tienes opciones para deshacerte de ellos, aunque esto involucre ciertos cambios en tu cuenta.

El spam comienza a ser un problema en Twitter

Hablando con compañeros de redacción, nos hemos dado cuenta de que últimamente la aplicación se nos está llenando de mensajes directos de spam. Si bien no es nada nuevo, desde hace unos meses se está extendiendo una forma muy concreta de mensaje: aparecer en una conversación con decenas de otros usuarios y en su interior un texto que redirige a un contacto de WhatsApp o Telegram.

Aunque el mensaje pueda variar, siempre suele ir enfocado a una oferta de trabajo a jornada parcial, donde especifican el sueldo diario y la edad que se requiere para entrar. Puedes ver varios ejemplos de estos mensajes en las imágenes adjuntas que hemos dejado.

Resulta irónico que uno de los principales reclamos de Elon Musk para cambiar Twitter (y excusa cuando quería evitar la compra) era su cruzada contra los spam bots, los cuales llevan años impactando de forma negativa en la plataforma. Sin embargo, últimamente comenzamos a ver más mensajes indeseados en la plataforma, y puede acabar desembocando en un serio problema si no se pone solución.

Durante las últimas semanas la cantidad de estos mensajes se ha ido incrementando de sobremanera, hasta tal punto que resultaba tedioso tener que ir denunciando las conversaciones una por una. Desgraciadamente, todo apunta a que Twitter todavía no cuenta con ninguna solución permanente para eliminar la cuenta de estos usuarios, pero sí existe un método para que dejes de recibir estos mensajes: eliminar la posibilidad de que cualquiera te pueda enviar mensajes directos.

Para tener los MD en privado, lo único que tienes que hacer es ir a Más opciones > Configuración y soporte > Configuración y privacidad > Privacidad y seguridad > Mensajes directos, y desactivar la primera opción que indica 'Permitir solicitudes de mensaje de todos'.

Esto significa que solamente podrán enviarte mensajes directos aquellas personas a las que sigas. Eso sí, desde el centro de soporte de Twitter aseguran que, si ya iniciaste una conversación con una persona, los mensajes seguirán apareciendo aunque la hayas dejado de seguir. En este caso, tus únicas bazas son denunciar la conversación o bloquear al usuario.

Aunque tener los mensajes directos en abierto puede ser una fantástica oportunidad para conectar con personas del entorno, sobre todo para oportunidades laborales, estar recibiendo constantemente mensajes de spam y posible fraude, es algo que puede repercutir negativamente a nuestra experiencia en Twitter.