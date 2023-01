Elon Musk ha dejado Twitter en los huesos: afirma que quedan 2.300 empleados de los 7.500 que había cuando llegó

Desde que Elon Musk llegase a Twitter como dueño de la red social y como CEO tras su autonombramiento, los despidos han marcado las dinámicas de lo que él ha bautizado Twitter 2.0.

Muchos de estos despidos han sido malas maneras como, simplemente cortando a los trabajadores el acceso a sus sistemas sin previo aviso o echándolos de la empresa si no respondían a sus mails con ultimátums sobre si estaban dispuestos a trabajar mucho y muchas horas. También ha echado a gente por no responder a un mail en fin de semana.

Tantas personas han sido despedidas que se ha sabido que ahora mismo todo Twitter está siendo gestionado por tan solo 550 ingenieros trabajando a tiempo completo. En total, contando otras áreas, hay 1.300 empleados a jornada completa (con lo que esto quiera decir, sabiendo que para Musk una jornada no son 40 horas semanales, sino muchas horas al día, fines de semana incluidos.

Sin embargo, este fin de semana, el magnate ha desmentido la información. Dice que la red social tiene ahora alrededor de 2.300 empleados que trabajan a tiempo completo y miles de "contratistas" o trabajadores externos que desempeñan ciertas funciones.

The note is incorrect. There are ~2300 active, working employees at Twitter.



There are still hundreds of employees working on trust & safety, along with several thousand contractors.



Less than 10 people from my other companies are working at Twitter.