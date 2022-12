Elon Musk ha intentado despedir a los trabajadores europeos por mail. Pero se ha topado con la ley

En diversas ocasiones desde que Elon Musk comprase Twitter y comenzase toda la vorágine de despidos y cambios técnicos que aún no se pueden llevar a cabo, ha habido periodistas y analistas que han advertido de que el CEO no era consciente de que fuera de California no aplica la misma ley que en California y que se iba a far de bruces con ello.

Pues así ha sido. Se acaba de conocer que también despidió a ingenieros de software de Twitter en Europa, sin conocer nuestra legislación respecto a los derechos laborales. Ya habíamos analizado que en España no sería tan sencillo llevarse por delante a su plantilla y sin apenas indemnización y también los sindicatos españoles se habían pronunciado al respecto.

Por ahora, su desconocimiento de la ley le ha llevado a que, por ahora, Twitter haya tenido que reincorporar a una alta ejecutiva irlandesa Sinéad McSweeney, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Superior del país. La directiva había sido despedida también por el mismo mail genérico que miles de personas más recibieron.

En cuanto a la situación en España se ha conocido que los 26 trabajadores de Twitter España dicen que esperan una comunicación oficial que aclare su futuro, mientras que la empresa ya tiene abogados, el bufete Sagardoy Abogados, con el que pretende acelerar todos los despidos. Por ahora, las personas en España siguen recibiendo sus mails, como leeremos más adelante.

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Despido y reincoporación de una VP

Volvemos al caso de Irlanda. La semana pasada, la vicepresidenta global de políticas públicas de Twitter alegó que al no responder a un correo electrónico genérico (podría estar hablando del mail enviado como un ultimátum donde se pedía a la gente si querían trabajar mucho y muchas horas o no y que había que responder en 24 horas) y vago enviado a todos los empleados de Twitter por el propietario Elon Musk, fue tratada como si ya no fuera empleada de la compañía.

Ella dijo que nunca había renunciado a su trabajo, pero que había sido bloqueada del sistema informático de Twitter y que no podía acceder a la oficina de la empresa en Dublín. Cortar el acceso electrónico a las oficinas fue otra de las técnicas de Musk. De este modo, Sinéad McSweeney consiguió una orden judicial temporal del Tribunal Superior que impedía al gigante de las redes sociales despedirla. El juez dijo que efectivamente la empresa debía restablecer el acceso de la profesional al sistema informático de la empresa y a las instalaciones de Twitter.

Musk ha llevado la gestión de Twitter de forma "poco ortodoxa"

El abogado de la ejecutiva dijo que, a pesar del fallo judicial, su clienta seguía preocupada por su situación laboral, y por si los compromisos se cumplirían plenamente. McSweeney se había mostrado preocupada por la respuesta inicial de Twitter a sus reclamaciones.

Y es que McSweeney afirmó que estaba preocupada por su trabajo debido a los "mensajes contradictorios" que había recibido tanto del propio Musk como de sus asociados de alto nivel con sede en Estados Unidos desde que la empresa fue adquirida por el magnate.

Según ella, desde la adquisición, Musk ha dirigido la empresa "de forma poco ortodoxa" y ha contratado y despedido "sin lógica aparente", y dijo que no confiaba en la empresa. COn esta alegación, McSweeney solicitó y obtuvo una orden judicial provisional que impide por el momento a Twitter International Unlimited Company rescindir su contrato de trabajo,

Además, consiguió una orden que no permite a Twitter comunicar a terceros o publicar cualquier información que pueda dar a entender que su empleo en la empresa había sido alterado de alguna manera desde el 15 de noviembre pasado.

Incertidumbre en España

Uno de los 26 empleados que Twitter tiene en España afirma estar viviendo en una situación "surrealista" y es que los mails que llegan desde la directiva de Estados Unidos no son vinculantes legalmente yu están a la espera de una comunicación oficial que aclare la situación. Este trabajador que no quiere ser indentificado ha definido el famoso mail diciendo a la gente si estaba preparada para trabajar mucho y muchas horas o irse como "el juego del calamar", en El Confidencial.

Por ahora el equipo tiene acceso a su correo y otros servicios pero dicen nunca haber imaginado esta situación. "Twitter ha sido una compañía de 10, con unos líderes de 11", ha dicho otro trabajador. La platilla había dicho que no