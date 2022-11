Musk impuso duras rutinas en Twitter y muchos decidieron quedarse. Algunos no tienen opción, sin trabajo pierden su visado

En un otro capítulo más de la trágica historia de Elon Musk con la plantilla de Twitter y de toda la gente que las decisiones del líder de la plataforma se está llevando por delante hay aún más historias rocambolescas. Y son las propias víctimas del magnate quienes lo están contando.

Ayer conocíamos la historia del despido del hombre que consiguió traer los 240 caracteres a la red social, sin saber la razón de su despido (le dijeron que porque su código no era bueno, pero él no sabe cuándo su código fue evaluado) y justo después de comer su cena de Acción de Gracias y volver a la oficina para seguir trabajando por la noche.

Peter Yang cuenta otro caso caso. Habla de alguien despedido de Twitter a principios de noviembre, cuando la criba masiva. Y le dijeron que iba a recibir 3 meses de su salario como indemnización por despido. Luego lo llamaron de vuelta (Musk tuvo que pedir a muchos despedidos que volvieran porque su talento seguía siendo necesario) y le pidieron que compartiera muestras de código.

En la noche de Acción de Gracias fue despedido sin ningún motivo y ahora le dan 4 semanas de indemnización en vez de tres meses. Otro despedido, Yiwei Zhuang también cuenta su historia.

Miedo a ser expulsados de EEUU

Cuando Musk pidió a los despedidos que volvieran hubo quien publicó en su perfil de Twitter que no lo haría porque estaban seguros de que serían simplemente utilizados y desechados de nuevo en algún momento.

Pero no todo el mundo puede descartar estas oportunidades de tener un trabajo: las personas migrantes con visado H1B pueden ser expulsadas de Estados Unidos si no tienen un empleo acorde a su perfil. Y este es el caso de la historia que relata Peter Yang. De hecho, en su cuenta de Twitter recuerda que si en 60 días la persona no encuentra otro trabajo tendrá que irse del país donde quién sabe cuánto tiempo lleva viviendo.

La H-1B es una visa creada en EEUU con la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite a las empresas estadounidenses emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Y esto ha llevado a mucha gente a comentar en redes sociales que hay muchas probabilidades que muchas personas que decidieron quedarse en este Twitter 2.0 es porque no tienen más opciones si no quieren tener que abandonar a la fuerza el país en el que están viviendo, como también recuerda un reportaje de Vice.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, unos 300 empleados de Twitter trabajan con el visado H-1B, al menos estas son las cifras hasta antes de que arrancasen los despidos. El programa H-1B permite trabajar en Estados Unidos a trabajadores extranjeros altamente cualificados en áreas como la arquitectura, la ingeniería y la economía. Dicen desde Vice que los recientes despidos en el sector tecnológico (también los de Meta y otras empresas) han puesto a los trabajadores H-1B en una situación precaria.

Los trabajadores migrantes los más vulnerables

Las tech estadounidenses se muestran en un momento crítico con despidos masivos. Y, si eso puede afectar de forma muy negativa a cualquier trabajador, más aún a las personas migrantes que dependen de estos trabajos para poder seguir viviendo donde lo hacen y no verse forzados a volver a su país.

Hace unos dias publicaba CNN que, mientras mucha gente había podido escoger irse de las nuevas reglas de Musk, los empleados de Twitter que dependen de la empresa para obtener visados de trabajo se han quedado sufriendo "los caprichos de su nuevo multimillonario propietario, sabiendo que si renuncian, podrían tener que abandonar Estados Unidos".

De los 300 que había, que no hayan sido despedidos, no está claro cuántos han decidido quedarse. Facebook -otra empresa que está sufriendo despidos masivos- tenía más de 1.300 personas aprobadas para trabajar con visados H-1B, según los datos de hace unos meses.

Los empleados con visados temporales, como el H-1B u otros visados de trabajo, son especialmente vulnerables a los despidos que se están produciendo en Twitter y en todo el sector tecnológico. "Despedir a la gente que tiene un H-1B en un momento de gran recesión económica no sólo es dejarles sin trabajo, sino que equivale a arruinarles la vida", dijo un antiguo empleado de Twitter a la CNN, y añadió que algunas personas que habían aceptado el ultimátum de Musk lo habían hecho "por autopreservación".