Este ingeniero cuestionó a Elon Musk en Twitter. Un seguidor de Musk puso en duda su carrera sin saber que es una eminencia

Elon Musk sigue anunciando en Twitter cuáles son sus planes con la plataforma tras la compra millonaria que ha hecho de la red social. Quiere, por ejemplo, que Twitter gane más dinero planteando cobrar por algunas funciones y traer por fin la edición de tuits.

También ha hablado de las contrataciones que Twitter quiere hacer para el desarrollo de su tecnología: "si se completa la adquisición de Twitter, la empresa se centrará en la ingeniería de software hardcore, el diseño, la seguridad de la información y el hardware del servidor.

A esto, Grady Booch le ha respondido que él es ingeniero de software y que no tiene ni idea de a qué se refiere con un "hardcore software engineering".

I’m a software engineer.



And I have no idea what you mean by “hardcore software engineering”.



Will you please enlighten me as to what you mean?